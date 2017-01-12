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Исчезнувшие в районе Мариуполя морские пехотинцы погибли
Стало известно о том, что пропавшие на Мариупольском направлении бойцы погибли, их тела находятся у боевиков.
Об этом ТСН сообщил Сергей, двоюродный брат одного из погибших бойцов Сергея Сонько.
Военные, которые связывались с родственниками Сонько, сообщили, что тела трех морских пехотинцев находятся у боевиков, пишет 0629
"Еще вчера мог быть обмен. Там к блокпосту подъехала комиссия из Киева, ждали их, а потом сепары написали, что не отдадут тела. Сегодня-завтра должны проводить переговоры, чтобы забрать тела", - сообщил Сергей.
Сергею Сонько было 23 года. Около года назад он принял решение защищать Родину от врагов. Он был командиром третьего отделения части морской пехоты. Параллельно Сергей учился на юридическом факультете на заочном отделении. У Сергея в Херсоне осталась мать, в Николаеве его не дождалась девушка. Еще двое погибших, по данным источников, - 30-летний Сергей и 54-летний Николай.
Напомним, что бойцы из части морской пехоты выполняли задачи возле линии разграничения на Мариупольском направлении, после чего не вернулись к месту расположения подразделения. Их разыскивали несколько дней.
Вчера спикер АТО Александр Мотузяник говорил, что к поискам привлечены подразделения Военной службы правопорядка (ВСП) и военнослужащие оперативно-тактической группировки "Мариуполь".
"По состоянию на сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию я не могу. Есть заявление той стороны о том, что они нашли тела в военной форме. Но, отмечу, пока тела не будут переданы украинской стороне, не будет проведено опознание и судебно-медицинская экспертиза, пока рано говорить об этом", - прокомментировал ситуацию спикер Штаба АТО Александр Мотузяник.
Теги: Донбасс, Мариуполь, гибель, бойцы
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