Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО

12.01.2017 08:02

Солдат Вооруженных сил из Звенигородки Егор Кравчук рассказал в Facebookоб условиях, в которых сейчас находятся тысячи военных в зоне АТО на Луганщине.

«Знаете, что самое страшное в службе ВСУ? Нет, не обстрелы. Не свисты мин. Это все фигня, привыкаешь …

Самое страшное на третий год войны — это отсутствие элементарных человеческих условий. Я не говорю о показательных фоточках из дальних тыловых частей, где все одеты с иголочки, шведский стол и белый унитаз. Я говорю про ноль. Тот самый ноль, куда уже все, никуда и впереди только сепаратисты, — пишет он. — Это реально достало…

Когда понимаешь, что твоя супернавороченная термуха наглухо прилипла к телу, потому что не мылся 2-3 недели. Что рисунок «пикселя» разрекламированной украинской формы можно будет различить только после второй стирки «.

По его словам, военное руководство только на третий год войны поняло, что было бы неплохо дать солдатам газовые примусы. К счастью, выручали волонтеры, которые по возможности обеспечивали приборами для нагрева и приготовления пищи.

Кроме того, — добавляет Егор Кравчук, — у бойцов пока нет нормальных условий сходить в туалет.

«Об условиях справить нужду в чистом поле при ледяном ветре я просто промолчу … Извините, но условия быта реально достали», — написал он.

Источник Zvistka