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Архив - Донецкая область

Ночью боевики расстреляли Авдеевку и Зайцево. ВИДЕО

12.01.2017 09:54
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Ночью боевики расстреляли Авдеевку и Зайцево. ВИДЕО

Спикер АТО Леонид Матюхин рассказал о том, как российско-террористические войска продолжают организовывать вооруженные провокации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, пшет Диалог UA.

В среду, 11 января, на временно оккупированных территориях Донецкой области российско-террористические войска по-прежнему нарушали режим прекращения огня, применяя различное вооружение.

На донецком направлении боевики "ДНР" вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по окрестностям Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Троицкого.

Кроме того, от ударов из гранатометов и стрелкового оружия пострадали защитники Авдеевки, Майорска, Северного, Новоселовки Второй, Железного, Верхнеторецкого и Зайцево.

Также гибридная армия России обстреляла Авдеевку из вооружения БМП, а снайпер террористов вел огонь по Опытному



Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрелы, Зайцево
 
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