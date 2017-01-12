"Пока тела пропавших в зоне АТО военных не передадут украинской стороне, никакого подтверждения их смерти не будет", - Мотузяник

12.01.2017 14:35

В Минобороны заявляют, что до тех пор, пока тела военнослужащих не передадут украинской стороне, не будет проведен ряд экспертиз, никаких опровержений или же какой-тот другой информации по данному поводу давать не будут.

Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник в четверг, 12 января, заявил, что есть определенная информация у наших военных, но подтвердить или же дать опровержение появившимся в СМИ сообщениям в штабе АТО пока не могут. "С той стороны есть определенные заявления о нахождении тел в военной форме. Пока тела не отдадут украинской стороне, не будет проведена судебно-медицинская экспертиза и опознание, говорить что-либо по этому поводу рано", - заявил Мотузяник. Как известно, сегодня, 12 января, родственник одного из пропавших бойцов ВСУ в зоне АТО заявил, что тела трех бойцов находятся у боевиков "ДНР", которые второй день подряд срывают передачу погибших украинской стороне. Еще вчера, 11 января, в Минобороны говорили, что связи с пропавшими нет, а их поиски продолжаются. Источник Донцкие новости