Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пункты пропуска на линии разграничения оборудуют системами видеонаблюдения

12.01.2017 07:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пункты пропуска на линии разграничения оборудуют системами видеонаблюдения

Правительство утвердило план мер по реализации государственной политики в отношении оккупированной части Донбасса.
Одно из его положений предусматривает, что на протяжении первого квартала 2017 года пункты пропуска на линии разграничения, через которые проводится перемещение грузов, будут оборудованы системами видеонаблюдения.
Кроме того, правительство запланировало предоставление административных услуг вблизи пунктов пропуска. В частности, речь идет о регистрации актов гражданского состояния и выдаче паспортов граждан Украины людям, которые проживают на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей.
Также в пропускных пунктах запланировано установление оборудования для доступа к высокоскоростному мобильному Интернету (3G) и для обеспечения Wi-Fi. Наряду с этим на КПВВ должны распространять украинские и мировые газеты.
Планом предусмотрена установка радиостанций, телевышек, передатчиков, чтобы вещать на неподконтрольные территории.
Напомним, сейчас на границе с оккупированным Донбассом работают пять контрольных пунктов въезда-выезда: "Майорск", "Марьинка", "Новотроицкое", "Гнутово" и "Станица Луганская"

Источник i24



Теги: Донбасс, видеонаблюдение, пункты пропуска
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх