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Архив - Донецкая область

Родная мать не узнала сына. Боец АТО поступил в больницу с чудовищными ранениями

12.01.2017 12:04
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Родная мать не узнала сына. Боец АТО поступил в больницу с чудовищными ранениями

Врачи из Днепра спасли тяжелораненого бойца АТО, который с ужасными ранениями поступил к ним из Донбасса. Главврач госпиталя имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что военнослужащий был настолько раненым и обгоревшим, что его даже родная мать не смогла опознать.

Бойцу 42 года, он родом из Бердянска, передает "Диалог. UA".
Рыженко сообщил, что раненый украинский военнослужащий после минно-взрывного ранения поступил в госпиталь сильно обгоревшим, был на искусственной вентиляции легких.
"Мать не смогла опознать сына. Спустя два дня приехала сестра, которая подтвердила, что это Олег. После экстубации Олег смог назвать свое имя и фамилию", – поделился в соцсети Рыженко.
В скором времени защитника переправят в госпиталь Киева, где у бойца продолжится дальнейшая реабилитация.
Теперь самая главная проблема, как считает Рыженко, это восстановить зрение бойцу. Он очень мечтает увидеть своего маленького внука.



Теги: Донбасс, ранения, боец
 
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