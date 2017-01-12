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Архив - Донецкая область

Россия готовит бойню на Донбассе

12.01.2017 17:30
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Россия готовит бойню на Донбассе

В ближайшее время Украину ожидает обострение на фронте и провокации со стороны пророссийских террористических группировок.
Об этом в своем Facebook пишет волонтер, координатор проекта Stop Terror Семен Кабакаев. Передает Elise Journal
«16 января состоится встреча контактной группы в Минске. Как и перед любой встречей такого масштаба за несколько дней мы сможем наблюдать исполнение боевиками приказов отданных из Кремля. На встрече нужно иметь дополнительные бонусы и тузы в рукаве, другими словами рычаги влияния», — объяснил Кабакаев.
Самая распространенная ложь российской стороны — это обвинение в убийстве мирного населения, говорит он.
«Как это делает правительство РФ: обостряют ситуацию на фронте, обвиняют ВСУ и правительство Украины в несоблюдении Минских договоренностей», — отмечает волонтер.
Обычно ситуация происходит вечером, когда начинается обострение на фронте, террористы отъезжают на окраину города, разворачивают орудия и стреляют в сторону мирных жителей, навел пример Кабакаев.
«Пример номер два. Огонь ведется со складов, на которых находится техника, боеприпасы и т.п. Удобное положение, отстреляв определенное количество снарядов, быстро сворачиваются, будто ничего не было. Единственный выход — это приезд группы ОБСЕ по данному инциденту, но они не всегда успевают или их не пускают на определенные участки, которые контролируются боевиками ОРДЛО либо кадровыми военными РФ», — подчеркнул он.
Противник использует одну и ту же тактику, которую Киев может отслеживать «из раза в раз», уверен волонтер.
«Если мы о ней знаем, значит, сможем и противостоять. Высшее командование в Украине уже в курсе всех возможных провокаций и готовы к любым выпадам со стороны противника в лице РФ, а также их марионеток. «, — добавил Кабакаев.

Источник Zvistkа



Теги: Россия, Донбасс, обострение, фронт
 
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