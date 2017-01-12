Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Силы АТО провели атаку на "ДНР" и заняли новые высоты под Дебальцево: появились важнейшие подробности стремительного броска ВСУ

12.01.2017 22:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Силы АТО провели атаку на "ДНР" и заняли новые высоты под Дебальцево: появились важнейшие подробности стремительного броска ВСУ

Украинские солдаты на Светлодарской дуге осуществили очередное продвижение вглубь оккупированных Россией территорий Донбасса и отбросили "ДНР"с занятых позиций на 1 километр. Теперь силы АТО могут наблюдать пригород населенного пункта Дебальцево.

Об этом сообщил на собственной странице в социальной сети известный волонтер ВСУ Юрий Мысягин.
В своем сообщении он подчеркнул, что рывок осуществили бойцы 54-й бригады. При этом на новых рубежах уже установили опорные пункты, а боевики не могут провести контратаку и вытеснить украинцев с занятых позиций. Он также уточнил, что тыловые службы сработали очень оперативно и быстро подвезли дрова на позиции, инженерные службы провели коммуникации, а волонтеры осуществили поставки электрогенераторов и других приборов.
Мысягин отметил, что наступление украинцев проходит в рамках международных договоренностей без каких-либо нарушений Минска.

Источник Диалог.ua



Теги: Донбасс, атака, АТО, наступление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх