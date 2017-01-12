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Силы АТО провели атаку на "ДНР" и заняли новые высоты под Дебальцево: появились важнейшие подробности стремительного броска ВСУ
Украинские солдаты на Светлодарской дуге осуществили очередное продвижение вглубь оккупированных Россией территорий Донбасса и отбросили "ДНР"с занятых позиций на 1 километр. Теперь силы АТО могут наблюдать пригород населенного пункта Дебальцево.
Об этом сообщил на собственной странице в социальной сети известный волонтер ВСУ Юрий Мысягин.
В своем сообщении он подчеркнул, что рывок осуществили бойцы 54-й бригады. При этом на новых рубежах уже установили опорные пункты, а боевики не могут провести контратаку и вытеснить украинцев с занятых позиций. Он также уточнил, что тыловые службы сработали очень оперативно и быстро подвезли дрова на позиции, инженерные службы провели коммуникации, а волонтеры осуществили поставки электрогенераторов и других приборов.
Мысягин отметил, что наступление украинцев проходит в рамках международных договоренностей без каких-либо нарушений Минска.
Источник Диалог.ua
Теги: Донбасс, атака, АТО, наступление
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