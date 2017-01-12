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Архив - Донецкая область

Угольному предприятию Донетчины причинен многомиллионный ущерб

12.01.2017 20:12
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Угольному предприятию Донетчины причинен многомиллионный ущерб

На Донетчине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили многомиллионные убытки, причиненные должностными лицами одного из государственных угольных предприятий области, сообщает пресс-центр СБУ.
Во время проверки оперативники СБ Украины совместно со специалистами Государственной аудиторской службы обнаружили злоупотребления чиновниками при закупке продукции и оборудования для нужд предприятия. Сотрудники спецслужбы установили, что должностные лица приобрели у предпринимателей некондиционную горную массу, хотя по договору предусматривалась поставка качественного угля. Чиновники закупили бывшее в употреблении горно-шахтное оборудование под видом нового.
По предварительным оценкам, сумма причиненного государству ущерба составляет более двадцати двух миллионов гривен.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.



Теги: Донбасс, предприятие, ущерб
 
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