Угольному предприятию Донетчины причинен многомиллионный ущерб

12.01.2017 20:12

На Донетчине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили многомиллионные убытки, причиненные должностными лицами одного из государственных угольных предприятий области, сообщает пресс-центр СБУ.

Во время проверки оперативники СБ Украины совместно со специалистами Государственной аудиторской службы обнаружили злоупотребления чиновниками при закупке продукции и оборудования для нужд предприятия. Сотрудники спецслужбы установили, что должностные лица приобрели у предпринимателей некондиционную горную массу, хотя по договору предусматривалась поставка качественного угля. Чиновники закупили бывшее в употреблении горно-шахтное оборудование под видом нового.

По предварительным оценкам, сумма причиненного государству ущерба составляет более двадцати двух миллионов гривен.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.