В 2017 году украинцы будут отдыхать почти три месяца

12.01.2017 13:55

Украинцы в 2017 году будут отдыхать 118 дней (вместе с выходными). Праздничные дни в этом году составят 28 дней, 13 из которых выпали на рабочие.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.

Кабмин Украины внес изменения в рабочие дни на майские праздники. Так, 8 и 9 мая будут выходными, а на работу придется выйти 13 мая (отработка). Подобная ситуация повторится и в августе. Украинцы выйдут на работу 19 августа (суббота), а 25 августа (пятница) будут отдыхать. Такие изменения коснутся предприятий и учреждений, где установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными.

"Предложенный перенос рабочего дня будет способствовать рациональному использованию рабочего времени, созданию благоприятных условий для празднования Дня Победы и Дня Независимости Украины", – сообщили в министерстве.

Таким образом, майские праздники и День Независимости станут самыми длинными — по 4 дня. По одному дню выпадают праздники Восьмого марта, День Конституции. В общей сложности за год получится 118 нерабочих дней (вместе с выходными).

Напомним, в новогодние праздничные дни украинцы уже отдохнули до 3 января, и с 7 по 9 января. Всего в Украине зарегистрировано 10 официальных праздников. Источник 0629