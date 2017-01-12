В Донецке снаряд попал в газопровод

12.01.2017 11:19

В Петровском районе оккупированного Донецка в результате попадания снаряда повреждены жилой дом и газопровод.

В пресс-службе «администрации» города сообщили, дом по Амударьинская после попадания снаряда загорелся. При этом в «МЧС ДНР» отметили, что огнем повреждены чердак дома и вещи. На соседней улице из-за попадания снаряда загорелся газопровод.

В пресс-службе «ведомства» сообщили: «По улице Черногорская горел газопровод низкого давления. Причина пожара — попадание взрывоопасного предмета. Повреждено 0,15 м/п газовой трубы. Пожар ликвидирован населением до прибытия спасателей».

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.

Источник DonPress