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В Донецке снаряд попал в газопровод
12.01.2017 11:19
В Петровском районе оккупированного Донецка в результате попадания снаряда повреждены жилой дом и газопровод.
В пресс-службе «администрации» города сообщили, дом по Амударьинская после попадания снаряда загорелся. При этом в «МЧС ДНР» отметили, что огнем повреждены чердак дома и вещи. На соседней улице из-за попадания снаряда загорелся газопровод.
В пресс-службе «ведомства» сообщили: «По улице Черногорская горел газопровод низкого давления. Причина пожара — попадание взрывоопасного предмета. Повреждено 0,15 м/п газовой трубы. Пожар ликвидирован населением до прибытия спасателей».
По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.
Источник DonPress
Теги: Донецк, Донбасс, газопровод, снаряд
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