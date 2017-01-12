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В Красногоровке от обстрела погибла женщина

12.01.2017 13:17
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В Красногоровке от обстрела погибла женщина

В Красногоровке от осколочных ранений погибла женщина, и наблюдатели зафиксировали следы танка боевиков около Коминтерново, пишет 0629 с ссылкой на отчет ОБСЕ.

Представители Миссии ОБСЕ уточняли сообщения о жертвах среди гражданского населения. СММ посетила больницу в подконтрольной украинскому правительству Красногоровке. Главный врач сообщил наблюдателям, что к ним доставили тело женщины, которая недавно погибла. «По утверждениям офицера Вооруженных сил Украины из Общего центра по контролю и координации, женщина умерла от осколочных ранений нижних конечностей и брюшной полости», - указано в сообщении.

Также наблюдатели посетили подконтрольное «ДНР» с. Безымянное с целью проверки информации о раненых местных жителях. «В разговоре с офицером Вооруженных сил Российской Федерации из СЦКК, а также в отдельных разговорах с 7 местными жителями, СММ не смогла подтвердить эту информацию», - указано в сообщении.



Теги: Донбасс, женщина, Красногоровка
 
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