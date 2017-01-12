Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Красногоровке ранен мирный житель

12.01.2017 10:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Красногоровке ранен мирный житель

В Красногоровке осколочное ранение получил мужчина, сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.
Боевики открыли огонь по жилым кварталам Красногоровки в 22.30. Под обстрел попала ул. Суворова. Местный житель 1950 года рождения получил ранения в собственной постели - осколок залетел в квартиру, когда хозяева спали.
Сообщение о том, что в больницу г.. Курахово доставлен житель Красногоровки с ранением ноги, поступило в полицию в 00.15.
На месте работали полицейские. По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.



Теги: Донбасс, ранение, Красногоровка, мирные жители
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх