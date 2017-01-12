В Красногоровке ранен мирный житель

12.01.2017 10:21

В Красногоровке осколочное ранение получил мужчина, сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

Боевики открыли огонь по жилым кварталам Красногоровки в 22.30. Под обстрел попала ул. Суворова. Местный житель 1950 года рождения получил ранения в собственной постели - осколок залетел в квартиру, когда хозяева спали.

Сообщение о том, что в больницу г.. Курахово доставлен житель Красногоровки с ранением ноги, поступило в полицию в 00.15.

На месте работали полицейские. По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.