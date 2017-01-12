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В Красногоровке ранен мирный житель
12.01.2017 10:21
В Красногоровке осколочное ранение получил мужчина, сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.
Боевики открыли огонь по жилым кварталам Красногоровки в 22.30. Под обстрел попала ул. Суворова. Местный житель 1950 года рождения получил ранения в собственной постели - осколок залетел в квартиру, когда хозяева спали.
Сообщение о том, что в больницу г.. Курахово доставлен житель Красногоровки с ранением ноги, поступило в полицию в 00.15.
На месте работали полицейские. По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, ранение, Красногоровка, мирные жители
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