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В Мариуполе муралы украсят целую улицу – в городе объявлен конкурс на лучшую арт-идею
Власти Мариуполя намерены превратить одну из городских улиц в объект стрит-арта.
Кальмиусская районная администрация объявила конкурс на лучшую арт-идею в виде мурала, который сможет украсить одну из улиц в Мариуполе, передает ИА «Вчасно» со ссылкой на Мариупольский горсовет.
Власти района предлагают превратить ул. Макара Мазая в красочный исторический фрагмент города.
«Идея такова, на тыльных сторонах гаражных кооперативов, расположенных по двум сторонам очень загруженной трассы, нанести красочное граффити. Тема - история Мариуполя: от прихода греков и до сегодняшнего дня», - говорится в сообщении.
Идеи можно присылать на официальную страницу Кальмиусской райадминистрации в фейсбуке - или по адресу райадминистрации - пр. Металлургов, 193, кабинет 517 (5 этаж). Телефон для справок: 47- 30 - 55.
Теги: Донбасс, Мариуполь, конкурс, мурал
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