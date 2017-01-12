В Мариуполе новогодние елки будут сжигать и перерабатывать

12.01.2017 16:49

Мариупольцев просят централизованно выбрасывать елки, чтобы их могли забрать для переработки.

Об этом сегодня сказал заместитель городского головы Михаил Когут, сообщает 0629.

Михаил Когут считает, что мариупольцы массово начнут выбрасывать елки в следующий понедельник. Уже поставлена задача коммунальным службам города заняться их утилизацией. Для начала требуется определить места скопления выброшенных «зеленых красавиц». Из Центрального и Приморского района елки будут доставлять на базу Зеленстроя на ул. Флотская для переработки. Рассмотрены два варианты утилизации.

Елки будут перерабатывать с помощью дробильной установки, которая есть у Зеленстроя, и затем их будут сжигать в Теплосети. Древесину, которая не будет использована Телосетью, раздадут по заявкам нуждающихся, в том числе малообеспеченным семьям и на блокпосты военнослужащим. Также для КП «Коммунальник» приобретена установка, которая будет рубить елки, делать из них дрова для топки. Из Кальмиусского и Левобережного района елки будут доставлять в Теплосеть.

К конце февраля работа по утилизации елок будет закончена.

Михаил Когут сказал, что приобретение рубильной установки, которая на выставке в Киеве стоила 80 тыс. грн., рационально, т.к. она позволить делать дрова которые можно будет экономно складывать в машину и доставлять в нужное место, а «не возить воздух». «Вопрос логистики здесь самый сложный», - сказал Михаил Когут.

Заместитель городского головы заметил, что не знает сколько техники будет задействовано на уборке елок, т.к. не знает сколько их было куплено мариупольцами.

Также Михаил Когут сказал, что имеет просьбу к жителям города и хочет попросить их выбрасывать елки к мусорным бакам, а не хаотично около дорог и подъездов. К тому же будут определены ЖЕКами места куда можно будет их выбрасывать .