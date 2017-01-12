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Архив - Донецкая область

В Мариуполе собирают теплые вещи для малоимущих

12.01.2017 19:55
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В Мариуполе собирают теплые вещи для малоимущих

Центральная районная администрация совместно с комитетами самоорганизации населения организовала работа по сбору теплых вещей для малообеспеченных граждан.

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, на базе отделения адресной помощи территориального центра открыт пункт приема и выдачи одежды. Все желающие жители района могут сдать теплые вещи для дальнейшей их выдачи малообеспеченным и нуждающимся гражданам.
В настоящее время в пункте приема-выдачи имеются в наличии порядка 4 тыс. единиц одежды, среди которой имеется верхняя одежда (90 ед.) свитера (65 ед.), шапки (80 ед.), шарфы (45 ед.), брюки мужские (126 ед.), пиджаки мужские (110 ед.), пиджаки женские - (60 ед.).
В декабре малообеспеченным и нуждающимся гражданам выдано порядка 370 ед. теплой одежды.
Пункт приема-выдачи теплых вещей работает в будние дни, с 8.00 до 16.00, по адресу пр. Мира 75б, в отделении адресной помощи и реализации городских социальных программ территориального центра Центрального района.
Напомним, в этом же месте работает пункт обогрева.
Источник 0629



Теги: Мариуполь, малоимущий, одежда, райгосадминистрация, вещи
 
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