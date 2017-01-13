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Архив - Донецкая область

"Администрация" оккупированной Макеевки намерена провести "инвентаризацию имущества" религиозных общин

13.01.2017 12:49
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"Администрация" оккупированной Макеевки намерена провести "инвентаризацию имущества" религиозных общин

Руководством оккупационной администрации города Макеевка ("ДНР") дано указание местным представителям Донецкой епархии УПЦ собрать информацию о католических и протестантских, а также мусульманских общинах, действующих на территории города (персональные данные представителей, адреса мест собраний).

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в "Фейсбуке".

На основании собранных данных планируется провести "инвентаризацию имущества" данных общин. По состоянию на 12.01.2017 установлено 21 деноминацию и 2 мусульманские общины.


Фото: ipress.ua/ru

Теги: Донбасс, Макеевка, имущество, перепись населения, боевики, общины
 
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