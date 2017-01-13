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Балалайка, косоворотки, русские костюмы - донецкие дети колядовали "главе ДНР" (ВИДЕО)

13.01.2017 10:27
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Балалайка, косоворотки, русские костюмы - донецкие дети колядовали "главе ДНР" (ВИДЕО)

В четверг, 12 января, одаренные дети "республики" поздравили главаря "ДНР Александра Захарченко с прошедшими новогодними праздниками и исполнили для него колядки. Об этом сообщает так называемый "официальный сайт ДНР".

Видео опубликовано на канале youtube.



Фото: dan-news.info/

Теги: Донбасс, дети, колядки, ДНР, Захарченко
 
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