Банда "Кальмиукс" оккупировала территорию бывшего НИИ в Донецке

Идентифицировано подразделение бандформирования "Кальмиус", регулярно осуществляющее обстрелы позиций ВС Украины, которые дислоцируются в н.п. Пески и Марьинка.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в "Фейсбуке".

Место базирования данного подразделения террористов - территория бывшего НИИ "Реактивэлектрон" (Донецк, ул. Бакинских Комиссаров, д.17а). Численность боевиков – порядка 300 человек. На указанной территории находится военная техника и вооружение, которые используются для обстрелов.