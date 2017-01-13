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Архив - Донецкая область

Банда "Кальмиукс" оккупировала территорию бывшего НИИ в Донецке

13.01.2017 10:40
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Банда "Кальмиукс" оккупировала территорию бывшего НИИ в Донецке

Идентифицировано подразделение бандформирования "Кальмиус", регулярно осуществляющее обстрелы позиций ВС Украины, которые дислоцируются в н.п. Пески и Марьинка.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в "Фейсбуке".

Место базирования данного подразделения террористов - территория бывшего НИИ "Реактивэлектрон" (Донецк, ул. Бакинских Комиссаров, д.17а). Численность боевиков – порядка 300 человек. На указанной территории находится военная техника и вооружение, которые используются для обстрелов.


Фото: https://ru.wikipedia.org

Теги: Донецк, Донбасс, институт, база данных, военная техника
 
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