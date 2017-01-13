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Архив - Донецкая область

Бизнес и политика должны быть отдельно - Жебривский об Ахметове (ВИДЕО)

13.01.2017 10:10
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Бизнес и политика должны быть отдельно - Жебривский об Ахметове (ВИДЕО)

Поскольку Ринат Ахметов является наибольшим работодателем в Донецкой области, то исполнительной власти с ним не общаться нельзя. Такое мнение "Общественному ТВ Донбасса" высказал председатель военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский.

По его словам, в разговорах с Ахметовым он обсуждает сохранение рабочих мест, выплаты налогов и заработной платы, пишет сайт novosti.dn.ua.

"Если это выполняется, то вопрос в том, что власть должна содействовать бизнесу. Если лезут в политику, то будут иметь проблемы", - сказал Жебривский.

При этом он отметил, что речь идет только о подконтрольных Украине территориях.

"О Донецке мы не говорим", - пояснил Жебривский.


Фото: news.liga.net/

Теги: Донбасс, Ахметов , Донецкая область, бизнес, губернатор, Жебривский
 
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