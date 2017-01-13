Боевики "ДНР" передали украинской стороне тела трех военнослужащих ВСУ, пропавших 8 января

13.01.2017 13:26

Так называемое "оперативное командование ДНР" передало украинской стороне тела трех военнослужащих ВСУ, подорвавшихся на мине в 500 метрах от первого рубежа ДНРовской линии обороны в районе села Октябрь к югу от Донецка, передают сепаратистские СМИ.

"Сегодня мы передаем тела тех самых украинских военнослужащих, о пропаже которых несколько дней назад заявила украинская сторона. Все трое были обнаружены неподалеку от наших позиций в районе села Октябрь", — сказал "представитель командования".

Процедура передачи прошла в Донецком городском судебно-медицинском морге больницы им. Калинина.

Отметим, ранее сообщалось, что 8 января в ходе выполнения боевых задач в районе линии разграничения на мариупольском направлении пропали трое украинских военных. Они не вернулись на место расположения подразделения, а связь с ними отсутствовала.



Родственники украинских военных заявили 12 января, что им сообщили о гибели бойцов.