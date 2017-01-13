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Боевики "ДНР" передали украинской стороне тела трех военнослужащих ВСУ, пропавших 8 января
Так называемое "оперативное командование ДНР" передало украинской стороне тела трех военнослужащих ВСУ, подорвавшихся на мине в 500 метрах от первого рубежа ДНРовской линии обороны в районе села Октябрь к югу от Донецка, передают сепаратистские СМИ.
"Сегодня мы передаем тела тех самых украинских военнослужащих, о пропаже которых несколько дней назад заявила украинская сторона. Все трое были обнаружены неподалеку от наших позиций в районе села Октябрь", — сказал "представитель командования".
Процедура передачи прошла в Донецком городском судебно-медицинском морге больницы им. Калинина.
Отметим, ранее сообщалось, что 8 января в ходе выполнения боевых задач в районе линии разграничения на мариупольском направлении пропали трое украинских военных. Они не вернулись на место расположения подразделения, а связь с ними отсутствовала.
Родственники украинских военных заявили 12 января, что им сообщили о гибели бойцов.
Фото: detecddonetsk.com.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, военные, передача, гибель, боевики, тела
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