ДНРовцы намерены "организовать" разрушение большого числа объектов в прифронтовой зоне Донбасса - готовятся к проверке из РФ

13.01.2017 10:01

В ожидании прибытия из РФ комиссии по проверке освоения средств, выделяемых Россией на восстановление разрушенной инфраструктуры ОРДО, руководство "ДНР" отдало негласное указание командирам бригад "1-го АК ДНР", выполняющих задачи вблизи линии фронта, "организовать" разрушение как можно большего числа объектов, в т.ч. жилых домов, на прифронтовой территории "ДНР".

Об этом на своей странице в facebook пишет народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Разрушения должны проводиться как путем провокаций ВСУ на открытие огня в ответ на обстрелы боевиков, так и путем обстрелов самими боевиками объектов на контролируемой ими территории под видом ВСУ.

Выполнение данного указания позволит руководству "ДНР" скрыть разворовывание средств, выделенных РФ на восстановление ранее определенного количества разрушенных объектов, а также требовать от Москвы увеличения средств на эти цели. Поскольку в задачах комиссии из РФ значится выезд в прифронтовые районы для обследования разрушенных объектов и встреч с местными жителями, "МГБ ДНР" дано указание определить "представителей местного населения", с которыми будут общаться инспекторы из Москвы.