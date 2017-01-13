- Банда "Кальмиукс" оккупировала территорию бывшего НИИ в Донецке10:40
- Балалайка, косоворотки, русские костюмы - донецкие дети колядовали "главе ДНР" (ВИДЕО)10:27
- Бизнес и политика должны быть отдельно - Жебривский об Ахметове (ВИДЕО)10:10
- ДНРовцы намерены "организовать" разрушение большого числа объектов в прифронтовой зоне Донбасса - готовятся к проверке из РФ10:01
- Украинская сторона борется за освобождение из застенков "ДНР" донецкого ученого-религиоведа Игоря Козловского09:47
- Сегодня вторая годовщина обстрела пассажирского автобуса под Волновахой09:28
- "Кто не работает, тот не ест" или Что будет с пенсиями и чего ожидать от "справедливой пенсионной реформы"08:29
- Восстановление инфраструктурных и социальных объектов Донбасса находится на низком уровне - Геращенко08:09
- В российском МИДе вынесли свой вердикт "списку Савченко"07:44
- Идея введения вооруженной миссии на Донбассе не имеет необходимой поддержки в ОБСЕ - Курц07:30
ДНРовцы намерены "организовать" разрушение большого числа объектов в прифронтовой зоне Донбасса - готовятся к проверке из РФ
В ожидании прибытия из РФ комиссии по проверке освоения средств, выделяемых Россией на восстановление разрушенной инфраструктуры ОРДО, руководство "ДНР" отдало негласное указание командирам бригад "1-го АК ДНР", выполняющих задачи вблизи линии фронта, "организовать" разрушение как можно большего числа объектов, в т.ч. жилых домов, на прифронтовой территории "ДНР".
Об этом на своей странице в facebook пишет народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
Разрушения должны проводиться как путем провокаций ВСУ на открытие огня в ответ на обстрелы боевиков, так и путем обстрелов самими боевиками объектов на контролируемой ими территории под видом ВСУ.
Выполнение данного указания позволит руководству "ДНР" скрыть разворовывание средств, выделенных РФ на восстановление ранее определенного количества разрушенных объектов, а также требовать от Москвы увеличения средств на эти цели. Поскольку в задачах комиссии из РФ значится выезд в прифронтовые районы для обследования разрушенных объектов и встреч с местными жителями, "МГБ ДНР" дано указание определить "представителей местного населения", с которыми будут общаться инспекторы из Москвы.
Фото: sharij.net/
Теги: Россия, Донбасс, проверка, провокация, восстановление, ДНР, обстрелы, срез
- Российское командование провело срочную проверку своих войск на оккупированном Донбассе
- Восстановления оккупированного Донбасса в ближайшее время не будет - Россия прекращает поставлять в "ДНР" "гуманитарные" стройматериалы
- Боевикам "ЛДНР" не нужен мир, ведь тогда им придется отвечать за совершенные ими преступления
- Россия прекращает поставлять помощь для восстановления оккупированного Донбасса
- Обстановка в зоне АТО напряженная: участились обстрелы, боевики, переодевшись в украинскую военную форму, атаковали позиции ВСУ
- Прогноз для Донбасса: "Будут продолжаться война малых групп, обстрелы, блокада с обеих сторон, подрывы и смерти"
- Банда "Кальмиукс" оккупировала территорию бывшего НИИ в Донецке10:40
- Балалайка, косоворотки, русские костюмы - донецкие дети колядовали "главе ДНР" (ВИДЕО)10:27
- Бизнес и политика должны быть отдельно - Жебривский об Ахметове (ВИДЕО)10:10
- ДНРовцы намерены "организовать" разрушение большого числа объектов в прифронтовой зоне Донбасса - готовятся к проверке из РФ10:01
- Украинская сторона борется за освобождение из застенков "ДНР" донецкого ученого-религиоведа Игоря Козловского09:47
- Сегодня вторая годовщина обстрела пассажирского автобуса под Волновахой09:28
- "Кто не работает, тот не ест" или Что будет с пенсиями и чего ожидать от "справедливой пенсионной реформы"08:29
- Восстановление инфраструктурных и социальных объектов Донбасса находится на низком уровне - Геращенко08:09
- В российском МИДе вынесли свой вердикт "списку Савченко"07:44
- Идея введения вооруженной миссии на Донбассе не имеет необходимой поддержки в ОБСЕ - Курц07:30
- Банда "Кальмиукс" оккупировала территорию бывшего НИИ в Донецке10:40
- Балалайка, косоворотки, русские костюмы - донецкие дети колядовали "главе ДНР" (ВИДЕО)10:27
- В США запатентована технология 3D-печати ракетного топлива10:20
- Бизнес и политика должны быть отдельно - Жебривский об Ахметове (ВИДЕО)10:10
- ДНРовцы намерены "организовать" разрушение большого числа объектов в прифронтовой зоне Донбасса - готовятся к проверке из РФ10:01
- Украинская сторона борется за освобождение из застенков "ДНР" донецкого ученого-религиоведа Игоря Козловского09:47
- Ученые завязали молекулы кельтским узлом (ВИДЕО)09:31
- Сегодня вторая годовщина обстрела пассажирского автобуса под Волновахой09:28
- В Иране обнаружены древнейшие рисунки на Земле09:15
- Курс валют от НБУ: доллар и евро стали дороже09:03
- Бег влияет на человеческий мозг - ученые установили взаимосвязь08:56
- Теплая ванна, носки и отказ от гаджетов - ученые назвали условия для хорошего сна для людей среднего возраста07:22
- Эксперты прогнозируют рост цен, курса доллара и количества получающих субсидии19:35
- Территории «республик» интегрируются в состав России с тем же успехом, что и Украина в ЕС - социолог15:49
- Магазины Донецка заполнены украинским товаром15:05
- Что и кому подарил один из основателей "ЛНР" чтобы бежать из Украины. ВИДЕО14:24
- 4 страшных опасности алкогольного отравления. ВИДЕО07:35
- Десять напитков при простуде18:35
- А на десерт - новогодняя ёлка18:15
- Школа на обочине войны17:55
- “Трое суток крыли боевиков Гиви. Изуродованные трупы собирали в мешки” – Офицер 93-й бригады. ВИДЕО
- Кровавая зимняя “рыбалка”: В районе Луганска неизвестные вырезали 20 российских солдат
- Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе
- “Я пришел на Донбасс и встал за спинами женщин и детей" - в сети набирает обороты ролик о “российском освободителе” (ВИДЕО)
- Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"
- В оккупированном Донецке демонтируют рынок в районе железнодорожного вокзала
- Долгая холодная зима и аномально жаркое лето - синоптики дали прогноз на 2017 год
- Скандал на мариупольском автовокзале. Куда и почем продали билеты морским пехотинцам?
- В России любовников настигла ужасная смерть в гараже