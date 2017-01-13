Идея введения вооруженной миссии на Донбассе не имеет необходимой поддержки в ОБСЕ - Курц

13.01.2017 07:30

В настоящее время среди членов ОБСЕ нет "необходимой поддержки" для введения вооруженной миссии на Донбассе.

Об этом глава организации Себастьян Курц заявил в интервью австрийскому изданию Kurier, передает "Гордон".

Курц подчеркнул, что для принятия такого решения нужно согласие всех 57 стран-членов.

Отвечая на вопрос журналиста о введении вооруженной полицейской миссии, в качестве одного из вариантов разрешения конфликта, Курц сказал: "ОБСЕ является организацией с 57 странами-членами, среди которых есть и Россия. Любая миссия должна иметь согласие всех государств. В настоящее время не существует необходимой поддержки такой идеи".

Глава ОБСЕ добавил, что если удастся обеспечить специальной мониторинговой миссии лучший доступ к районам на Донбассе и возможность осуществлять контроль ночью, а также улучшить ее техническое оснащение, то можно будет "достичь прогресса и приблизиться к работающему режиму прекращения огня".

По словам Курца, у него есть ощущение, что все стороны конфликта на востоке Украины "не удовлетворены существующим статус-кво". Глава ОБСЕ добавил, что это является "хорошей отправной точкой".

Он также высказался за "постепенную отмену санкций" против России, если будет "улучшение на земле". По словам Курца, существующая система, которая предусматривает снятие ограничений только в случае полного выполнения Минских договоренностей, "вряд ли дает стимул".

Напомним, глава ОБСЕ заявил о намерении вернуть доверие к организации. Себастьян Курц также отметил, что необходимо восстановить нормальный диалог между странами-участницами ОБСЕ.