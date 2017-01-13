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Кремль не собирается сейчас присоединять "ЛДНР" к России, но в будущем это возможно - Ходаковский
13.01.2017 21:33
Россия в ближайшее время не будет предпринимать никаких шагов в вопросе признания террористических республик Донбасса или их вхождения в состав РФ. Об этом заявил опальный экс-"министр" госбезопасности "ДНР", боевик Александр Ходаковский во время своей онлайн-конференции, сообщает ostro.org.
Отвечая на вопрос, что для мятежного Донбасса означают заявления депутата Государственной Думы Геннадия Зюганова о необходимости признания Россией "ДНР/ЛНР", боевик ответил: "Они (политики уровня Г.Зюганова – ред.) таким образом демонстрируют общественности, что они на своем месте и правильно, что они существуют и нужно их и впредь поддерживать. Это нормально".
При этом, по его словам, данные заявления не будут иметь никаких последствий для оккупированных территорий.
"Но сейчас для нас это ничего конкретного не принесет, и сейчас на ближайшую перспективу вопрос о присоединении нас к России поставлен не будет серьезно", - сказал А.Ходаковский.
При этом он выразил надежду, что в перспективе российская власть будет вынуждена решать вопрос Донбасса именно путем включения его в состав РФ.
"Но поскольку уже начало будироваться общественное мнение, то слово произнесено, оно начнет свою работу. И потихоньку-потихоньку это слово вызовет определенную реакцию. Россия на своем верхнеполитическом уровне должна будет проявить эту реакцию, продемонстрировать нам как ее верхнеполитическое руководство думает по поводу присоединения Донбасса, или вхождения Донбасса в состав России, собственно говоря. То, что это началось - уже позитивно", - сказал он.
Напомним, Александр Ходаковский – бывший сотрудник СБУ, с первых дней российской гибридной войны против Украины изменил присяге и стал одним из лидеров террористов Донбасса. Создал и возглавил батальон "Восток". В настоящее время отодвинут от всех официальных постов в "ДНР". Находится в конфронтации с так называемым "главой республики" Александром Захарченко. Является идеологом присоединения Донбасса к России, однако его подходы к этому вопросу не находят понимания в РФ.
Фото: vchaspik.ua/
Теги: политика, Россия, Донбасс, приступ, Геннадий Зюганов, Ходаковский
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