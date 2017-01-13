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"Кто не работает, тот не ест" или Что будет с пенсиями и чего ожидать от "справедливой пенсионной реформы"
В Украине дефицит Пенсионного фонда (ПФ) в прошлом году достиг рекордной отметки – 145 миллиардов гривен. В этом же году "дырка", по прогнозам Кабмина, снизится до 141 миллиарда за счет перераспределения единого социального взноса (ЕСВ), повышения минимальной зарплаты и обязательного налогообложения даже тех предпринимателей, которые декларируют нулевые доходы. Пенсию планируют поднять в несколько этапов, и помимо традиционной индексации украинцев также ждет "осовременивание". О том, как жизнь украинцев изменится в новом году, пишет "Сегодня.ua".
Средняя пенсия в Украине – больше двух тысяч гривен. Размер минимальной пенсии пересчитали первого декабря – с 1130 до 1247 гривен. Из более 12 миллионов украинцев на "заслуженном отдыхе" на минималку живут 7,5 миллиона человек. Все они находятся за чертою бедности. Как подсчитало Министерство соцполитики, потребительская корзина украинцам обходится в 3200 гривен. Все, кто получает меньше, вынуждены отказывать себе в самых необходимых вещах.
Даже с учетом низких пенсий, средств на их выплату катастрофически не хватает. В прошлом году ПФ потратил 257 миллиардов гривен, при этом социальных взносов поступило всего 112 миллиардов, остальное пришлось компенсировать из государственного бюджета.
Отметим, в Украине действует солидарная пенсионная система, так называемый "договор поколений". Работающие украинцы платят Единый социальный взнос (ЕСВ), а после эти деньги перераспределяют между действующими пенсионерами. Как отмечает профильный эксперт Виталий Мельничук, такая система должна быть самодостаточной, то есть ЕСВ полностью должен покрывать траты ПФ, без дотаций из государственного бюджета.
О необходимости реформирования украинской пенсионной системы говорят и парламентарии, и правительство, и экспертное сообщество. Однако на данный момент кардинальные решения только анонсируют. В прошлом году Кабинет министров сократил список льготных профессий, работники которых могут выходить на пенсию раньше; с начала этого года всех предпринимателей, независимо от того, декларируют ли они доходы, обязали платить ЕСВ. Несмотря на это, в 2017-м дефицит ПФ составит 141,5 миллиарда гривен.
Проблем у солидарной системы по-украински много. Но главная – низкие зарплаты. Примерно 40% плательщиков ЕСВ декларируют минимальную зарплату, в прошлом году это было 1600 гривен, социальный взнос с такой зарплаты – всего чуть более 350 гривен. Как признается председатель крупнейшего регионального бизнес-союза Елена Еременко, мелкий и средний бизнес работает "в серую". Официальные зарплаты могут быть в несколько раз ниже реальных.
Кроме того, из 16 миллионов работающих украинцев ЕСВ платят только 10 миллионов человек. Остальные (аграрии, работники сферы услуг и т.д) взносы имеют право платить только по желанию. Фактически, 10 миллионов работающих должны обеспечивать 12 миллионов пенсионеров.
Главный удар по Пенсионному фонду прошлого года – сокращение ставки ЕСВ с 37 до 22%. В Министерстве финансов предполагали, что это позволит предпринимателям повысить зарплаты и оформить "нелегальных" сотрудников. Однако в результате дефицит ПФ вырос почти на 40 миллиардов.
Средний размер пенсии в 2017 году вырастет до 2001,4 гривни. Пять миллионов пенсионеров получат надбавку в среднем на 300 гривен (так называемое осовременивание). Кроме того, в этом году также пройдет индексация на 10,1% – минимальная пенсия вырастет до 1400 гривен.
Правда, пенсии вырастут не для всех. Так, индексация не коснется пенсионеров, которые получают больше минимальной пенсии (на данный момент 1247 гривен) и при этом продолжают работать. Кроме того, для тех, кто получает 1300 гривен, и украинцам с пенсиями в 5000 гривен индексация на 10,1% означает прибавку примерно в 125 гривен (10,1% от минимальной пенсии). Кроме того, выплаты не повысят тем, у кого они не привязаны к прожиточному минимуму (госслужащие, журналисты, ученые и т.д.).
Накопительная система на паузе. Правительство планирует запустить второй уровень системы – накопительный. Помимо ЕСВ, украинцам придется платить еще один налог (от 2 до 7% от зарплаты). Эти средства будут аккумулироваться на персональном счету.
Научный сотрудник института демографии Лидия Ткаченко считает: на данный момент нет смысла запускать накопительную систему, более того, эксперт уверена, что никакой возможности сделать это в следующем году нет. "Конечно, не запустится. Это исключено. И в меморандуме, которые подписывали наши руководители страны с МВФ, написано, что Украина пока что воздержится от накопительного уровня. У нас в законе второй уровень прописан давно, но там нет никаких дат. В законопроектах были даты, но законопроекты так и остались законопроектами", – поясняет эксперт. Зампредседателя ПФ Николай Шамбир также предположил, что запустить накопительный уровень пенсионной системы в следующем году не удастся.
ЕСВ будут платить все. В Пенсионном фонде, на данный момент чиновники рассматривают возможность обязать платить налог в ПФ всех работающих украинцев без исключений. "В мире применяется обязательность оплаты страховых взносов для всего трудоспособного населения. Мы еще пока что изучаем этот и другие методы. Но есть методы, как добровольного привлечения, так и обязательной уплаты", – поясняет зампредседателя ПФ Николай Шамбир.
Пенсионерам без стажа жить станет сложнее. В эфире одного из телеканалов министр соцполитики Андре Рева отметил: стратегическая задача правительства – сделать пенсионную систему справедливой. Несколько месяцев назад в интервью "Сегодня.ua" министр заявил, что было бы справедливо, если бы те украинцы, которые имеют маленький страховой стаж, выходили на пенсию позже. "Кто не работает, тот не ест", – поясняет чиновник.
Изменилось распределение ЕСВ. Социальный взнос распределяется между тремя фондами: страхование на случай безработицы (туда уходит 6,3% ЕСВ, в прошлом году – 7,1%), страхование на случай потери трудоспособности (11,1% ЕСВ, в прошлом году – 14,2%) и пенсионное страхование (82,5% ЕСВ, в прошлом году – 78,5%). Решение принято "для сбалансирования бюджетов Пенсионного фонда и фондов социального страхования на 2017 год".
Фото: russian.people.com.cn/
Теги: Украина, Донбасс, пенсионер, размер, повышение, единство, пенсии
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