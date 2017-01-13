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На донбасском фронте обострение ситуации: увеличилось количество обстрелов, есть ранения среди бойцов ВСУ

13.01.2017 07:12
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На донбасском фронте обострение ситуации: увеличилось количество обстрелов, есть ранения среди бойцов ВСУ

За минувшие сутки боевики 78 раз обстреляли позиции сил АТО. Ранения получили трое украинских военных. Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении российско-оккупационные войска вели минометный огонь по позициям в Водяном и Широкином. Из гранатометов и стрелкового оружия они били по  Павлополю, Гнутовому, Красногоровке и Марьинке. Талаковку обстреливали из БМП. В Новозвановке и Новоалександровке работал снайпер.    


Фото: news.bigmir.net/

Теги: Донбасс, война, обострение, боевики, обстрелы
 
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