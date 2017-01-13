Главная / Новости / Донецкая область / На донбасском фронте обострение ситуации: увеличилось количество обстрелов, есть ранения среди бойцов ВСУ
Последние новости раздела
- Идея введения вооруженной миссии на Донбассе не имеет необходимой поддержки в ОБСЕ - Курц07:30
- На донбасском фронте обострение ситуации: увеличилось количество обстрелов, есть ранения среди бойцов ВСУ07:12
- В Донецке и Луганске смогут слушать "Украинское радио"06:55
- Силы АТО провели атаку на "ДНР" и заняли новые высоты под Дебальцево: появились важнейшие подробности стремительного броска ВСУ22:00
- 14 января закроют главную елку Мариуполя21:17
- После новогодних праздников желающих оформить пропуск в зону АТО стало вдвое меньше20:50
- Силы АТО заняли новые высоты под Дебальцево20:30
- Угольному предприятию Донетчины причинен многомиллионный ущерб20:12
- В Мариуполе собирают теплые вещи для малоимущих 19:55
- Россия готовит бойню на Донбассе17:30
На донбасском фронте обострение ситуации: увеличилось количество обстрелов, есть ранения среди бойцов ВСУ
13.01.2017 07:12
За минувшие сутки боевики 78 раз обстреляли позиции сил АТО. Ранения получили трое украинских военных. Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.
На Мариупольском направлении российско-оккупационные войска вели минометный огонь по позициям в Водяном и Широкином. Из гранатометов и стрелкового оружия они били по Павлополю, Гнутовому, Красногоровке и Марьинке. Талаковку обстреливали из БМП. В Новозвановке и Новоалександровке работал снайпер.
Фото: news.bigmir.net/
Теги: Донбасс, война, обострение, боевики, обстрелы
Читайте также:
- Эксперт рассказал, когда могут активизироваться военные действия на Донбассе
- Под Счастьем украинские военные попали в засаду - один боец погиб
- Реален ли новый план спасения Донбасса (ВИДЕО)
- За минувшие сутки боевики 11 раз обстреливали позиции сил АТО (ВИДЕО)
- За неделю в зоне АТО зафиксировали 37 фактов нарушения минских договоренностей по отводу вооружения - разведка
- После выборов в Госдуму РФ возможно обострение войны на Донбассе - эксперт
- Идея введения вооруженной миссии на Донбассе не имеет необходимой поддержки в ОБСЕ - Курц07:30
- На донбасском фронте обострение ситуации: увеличилось количество обстрелов, есть ранения среди бойцов ВСУ07:12
- В Донецке и Луганске смогут слушать "Украинское радио"06:55
- Силы АТО провели атаку на "ДНР" и заняли новые высоты под Дебальцево: появились важнейшие подробности стремительного броска ВСУ22:00
- 14 января закроют главную елку Мариуполя21:17
- После новогодних праздников желающих оформить пропуск в зону АТО стало вдвое меньше20:50
- Силы АТО заняли новые высоты под Дебальцево20:30
- Угольному предприятию Донетчины причинен многомиллионный ущерб20:12
- В Мариуполе собирают теплые вещи для малоимущих 19:55
- Россия готовит бойню на Донбассе17:30
- Идея введения вооруженной миссии на Донбассе не имеет необходимой поддержки в ОБСЕ - Курц07:30
- Теплая ванна, носки и отказ от гаджетов - ученые назвали условия для хорошего сна для людей среднего возраста07:22
- На донбасском фронте обострение ситуации: увеличилось количество обстрелов, есть ранения среди бойцов ВСУ07:12
- В Донецке и Луганске смогут слушать "Украинское радио"06:55
- НАБУ открыло уголовное дело против Гонтаревой и Ворушилина.22:20
- Силы АТО провели атаку на "ДНР" и заняли новые высоты под Дебальцево: появились важнейшие подробности стремительного броска ВСУ22:00
- Что изменилось в процедуре регистрации места проживания21:40
- 14 января закроют главную елку Мариуполя21:17
- После новогодних праздников желающих оформить пропуск в зону АТО стало вдвое меньше20:50
- Силы АТО заняли новые высоты под Дебальцево20:30
- Теплая ванна, носки и отказ от гаджетов - ученые назвали условия для хорошего сна для людей среднего возраста07:22
- Эксперты прогнозируют рост цен, курса доллара и количества получающих субсидии19:35
- Территории «республик» интегрируются в состав России с тем же успехом, что и Украина в ЕС - социолог15:49
- Магазины Донецка заполнены украинским товаром15:05
- Что и кому подарил один из основателей "ЛНР" чтобы бежать из Украины. ВИДЕО14:24
- 4 страшных опасности алкогольного отравления. ВИДЕО07:35
- Десять напитков при простуде18:35
- А на десерт - новогодняя ёлка18:15
- Школа на обочине войны17:55
- Любовь, кошмары и триумфы Сергея Королёва17:45
- “Трое суток крыли боевиков Гиви. Изуродованные трупы собирали в мешки” – Офицер 93-й бригады. ВИДЕО
- Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе
- Кровавая зимняя “рыбалка”: В районе Луганска неизвестные вырезали 20 российских солдат
- “Я пришел на Донбасс и встал за спинами женщин и детей" - в сети набирает обороты ролик о “российском освободителе” (ВИДЕО)
- Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"
- В оккупированном Донецке демонтируют рынок в районе железнодорожного вокзала
- Долгая холодная зима и аномально жаркое лето - синоптики дали прогноз на 2017 год
- Скандал на мариупольском автовокзале. Куда и почем продали билеты морским пехотинцам?
- В центре Донецка перенесли остановку