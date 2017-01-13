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Архив - Донецкая область

На КПВВ "Майорск" нет света, работают на электрогенераторах

13.01.2017 14:02
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Наблюдатели общественной организации "Фундація.101" сообщили, что КПВВ "Майорск" обесточен и сейчас все модули для проверок пересекающих линию разграничения работают на электрогенераторах. 

Они также отметили:"Если вчера работу КПВВ осложнял дождь, сегодня — снег. Кроме того, что за ночь его выпало много, так еще и гололедица на дорогах. КПВВ "Майорское" с вчера без света, модули работают на генераторах".

Несмотря на все сложности, движение на контроле нормальное, пассажиро-транспортный поток с обеих сторон не слишком высокий.

Наблюдатели отметили: "Сейчас здесь из каждого направления стоит до 200 пеших; машин с контролируемой территории — до 160, из неконтролируемой — постоянно по 60 автомобилей".



Теги: Донбасс, генератор, электроснабжение, Майорск, КПВВ
 
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