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На КПВВ "Майорск" нет света, работают на электрогенераторах
13.01.2017 14:02
Наблюдатели общественной организации "Фундація.101" сообщили, что КПВВ "Майорск" обесточен и сейчас все модули для проверок пересекающих линию разграничения работают на электрогенераторах.
Они также отметили:"Если вчера работу КПВВ осложнял дождь, сегодня — снег. Кроме того, что за ночь его выпало много, так еще и гололедица на дорогах. КПВВ "Майорское" с вчера без света, модули работают на генераторах".
Несмотря на все сложности, движение на контроле нормальное, пассажиро-транспортный поток с обеих сторон не слишком высокий.
Наблюдатели отметили: "Сейчас здесь из каждого направления стоит до 200 пеших; машин с контролируемой территории — до 160, из неконтролируемой — постоянно по 60 автомобилей".
Теги: Донбасс, генератор, электроснабжение, Майорск, КПВВ
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