На начало 2017 года идентифицированы более 850 российских "ихтамнетов", погибших на Донбассе.

13.01.2017 15:23

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление" и приводит пример того, как власти РФ продолжают оставаться безразличным к судьбе простых российских граждан, погибших или оставшихся калеками во время исполнения своего долга перед Путиным на Донбассе.

Инцидент который произошел 8 января с.г. в Москве с одним из бывших защитников “русского мира” в Украине (25-летний москвич был расстрелян бывшим бравым "ополченцем" Сергеем Остапенко), стал ярким подтверждением того, что соответствующая политика Кремля опасна как для мирового сообщества, так и для самой России, пишет sprotyv.info.

Казалось бы, случай, произошедший с гражданином РФ Сергеем Остапенко – это простая банальность. Как говорят рупоры Кремля – обычное убийство одним психически неуравновешенным гражданского и расстрела двух российских военнослужащих. Ну, с кем не бывает.

Но тут, по иронии судьбы, виновным оказался человек, который исполнял свой “патриотический долг” по защите интересов Путина в Украине. Его психика пострадала именно на востоке Украины, оттуда же и боевое оружие, из которого было совершено преступление.

Как стало известно от российских волонтеров, 1 и 2 армейские корпуса Центра территориальных войск Южного военного округа вооруженных сил РФ несут и значительные небоевые потери. Большинство из них связаны с банальными криминальными разборками между “добровольцами”, “ихтамнетами” и местным населением, а также с психологическими срывами.

К примеру:

Лобанцев Александр Сергеевич из г. Ярославля (16.01.1979 г.р.) повесился 22.07.2016 г. при неизвестных обстоятельствах;

Раитин Евгений Павлович из н.п. Стрежевой Томской области (29.03.1984 г.р.) был зарезан 01.08.2016 г. за неповиновение старшему по воинскому званию;

Чурин Иван Васильевич из Москвы (дата рождения 05.07.1987г.) – убит 08.09.2016 г. в г.Брянка (Луганская область) своим земляком во время дележки награбленного имущества;

Багирян Армен Суренович из Москвы (14.01.1974 г.р.) расстрелян в машине 02.10.2016 г. в н.п.Желтое своими подчиненными за грубое отношение к личному составу.

Инцидент с Остапенко это не последний, а может быть, и не первый. Ведь на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сконцентрирована большая масса хорошо подготовленных убийц и садистов с поломанной психикой, потихоньку возвращающихся в Россию.

Среди них и те, кто испытывает упоение властью и возможностью вершить судьбы людей, посылая их на заведомую смерть. А именно, командир 1 роты 1 мотострелкового батальона 7-й омсбр Головин Олег Владимирович (23.09.1973 г.р.) с позывным “Дьяк”. Своим решением “Дьяк” послал приданный ему взвод под прицельный огонь украинских защитников на Светлодарской дуге. Всех, кто усомнился в правильности этого решения, расстреляли на месте. Вследствие “умело организованного” наступления 15 российских т.н. “добровольцев” обрели вечный покой. Но это мало волнует обитателей Кремля.

Руководство РФ продолжает оставаться безразличным к судьбе простых российских граждан, погибших или оставшихся калеками во время исполнения своего долга перед Путиным на Донбассе. Примером тому – скромные похороны и разовое материальное вознаграждение (и только кадровым военнослужащим).

Единственными, кому не безразличны судьбы уже убитых на территории Украины “защитников” имперской политики Путина, остаются российские волонтеры. Они продолжают составлять списки погибших граждан РФ для того, чтобы потом их семьи и мировое сообщество могло привлечь к ответственности тех, кто послал этих “солдат удачи” на войну в Украину. Необходимо отметить, что по состоянию на 1 января 2017 года российским волонтерам удалось идентифицировать более 850 российских граждан из общего числа погибших на востоке Украины т.н. “добровольцев” и кадровых военных ВС РФ “ихтамнетов”, а также установить причину их смерти. О том, что такой список постоянно обновляется, свидетельствуют и свежие даты смерти российских “отпускников” за декабрь 2016 года (см. выписку из списка погибших в 2016 году).