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На оккупированной Донетчине не работает мобильная связь "Лайфа"
Жители оккупированных Донецка, Макеевки и Енакиево ощущают перебои со связью мобильного оператора lifecell (бывший life:) ). Об этом жители указанных городов сообщают в соцсетях.
"Лайф у всех не работает?", "У меня точно не работает, несколько минут назад с удивлением обнаружил", "Накрылся лайф....", " Мариупольская развилка - лайф все", " По всему Донецку лежит связь лайфа", - пишут в соцсетях.
В то же время жители подконтрольной боевикам Горловки сообщают, что у них связь lifecell осталась только в отдельных районах и такая ситуация наблюдается уже год.
На горячей линии lifecell подтверждают, что на данный момент наблюдаются сложности со связью "по независимым от компании причинам". Там сообщают о поврежденном оборудовании, к которому нет доступа.
Фото: vido.com.ua/
Теги: Донбасс, оператор, мобильная связь, ДНР, переаттестация
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