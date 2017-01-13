На оккупированной Донетчине не работает мобильная связь "Лайфа"

13.01.2017 19:13

Жители оккупированных Донецка, Макеевки и Енакиево ощущают перебои со связью мобильного оператора lifecell (бывший life:) ). Об этом жители указанных городов сообщают в соцсетях.



"Лайф у всех не работает?", "У меня точно не работает, несколько минут назад с удивлением обнаружил", "Накрылся лайф....", " Мариупольская развилка - лайф все", " По всему Донецку лежит связь лайфа", - пишут в соцсетях.



В то же время жители подконтрольной боевикам Горловки сообщают, что у них связь lifecell осталась только в отдельных районах и такая ситуация наблюдается уже год.



На горячей линии lifecell подтверждают, что на данный момент наблюдаются сложности со связью "по независимым от компании причинам". Там сообщают о поврежденном оборудовании, к которому нет доступа.