"Не нужны хвостики от рыбки, помогите лучше создать удочку" или Куда идут миллиарды, предназначенные для восстановления Донбасса

13.01.2017 11:47

Украинское правительство в срочном порядке решило проверить, как расходуются средства на восстановление инфраструктуры Донбасса, которые в течение всего 2016 года выделялись пострадавшим территориям на востоке. Для этого Кабмин создал специальную межведомственную комиссию, которая в течение января будет проводить мониторинг восстановленных объектов и выяснять, не разворовали ли деньги чиновники на местах. "Апостроф" попытался разобраться, на что конкретно идут миллиарды гривен, которые выделили для Донбасса.

Сколько и кому

В состав межведомственной комиссии вошли представители Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, Минрегиона, Минфина, Госказначейства и Госаудитслужбы. Первый десант ревизоров из Киева на восток отправился на этой неделе. Его возглавил сам министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш. К нему присоединились первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и нардеп от БПП Мария Ионова.

В 2016 году государство выделило на восстановление Донбасса 3,8 миллиарда гривен. Эти деньги удалось выкроить "за счет остатков средств местных бюджетов населенных пунктов, где органы государственной власти временно не исполняют свои полномочия", - объясняют в пресс-службе Министерства по вопросам оккупированных территорий. То есть это те деньги, которые оставались на счетах горсоветов, например, Макеевки, Донецка, Луганска.

Распределение средств в прошлом году происходило следующим образом: Луганская область получила 1 миллиард 29 миллионов гривен. Большая часть этих денег — 915,6 миллионов ушла на восстановление объектов областного значения, в то же время города получили от 2 до 15 миллионов гривен.

Донецкой области повезло больше. Здесь было выделено 2 миллиарда 604 миллиона гривен. Больше всего денег получил Краматорск — 613,9 миллионов гривен. Кстати, именно в Краматорске сейчас находятся областные органы власти. Еще 389,9 миллионов дали Мариуполю и 340,9 миллионов Бахмуту. Меньше всего в области получили Октябрьская сельская община — 6,5 миллионов и Марьинский район — 13,5 миллионов, а ведь именно Марьинка регулярно разрушается боевиками из минометов и тяжелой артиллерии.

По словам представителя Центра социальной адаптации пострадавших во время проведения боевой операции Марины Пугачевой, такая политика распределения средств совершенно не случайна.

"Принцип выделения достаточно спорный. Например, есть такое село — Гранитное. Они не получают достаточно средств, а у них серьезные проблемы. До сих пор из района, а они подчиняются Волновахе, так и не поступило достаточное количество средств для восстановления амбулатория, школы. На все запросы власти отвечают: "Вы находитесь слишком близко к зоне ведения боевых действий, вдруг к вам опять прилетит, и это будут зря потраченные деньги". А вообще-то там живет 3 тысячи человек, а в школу к ним ходят дети из нескольких населенных пунктов. Кроме того, в селе даже нет автобуса. Люди не могут выехать ни оттуда, ни туда никаким транспортом кроме автомобиля. Чтобы добраться до Волновахи (около 50 километров, - ред.), им приходится платить 600 гривен, а до Мариуполя вообще 800 гривен. В то же время есть населенные пункты, куда выделяются средства постоянным ручейком. Просто все города, которые находятся ближе к начальству, что-то и имеют", - рассказала Марина Пугачева.

"Удочка" вместо "хвоста"

Кроме того, деньги, которые выделяет государство, идут только на восстановление инфраструктурных и коммунальных объектов: дорог, мостов, больниц, школ. Местные жители, чьи дома пострадали в результате обстрелов, вынуждены отстраивать свои жилища или за собственный счет, или за средства волонтеров и гуманитарных организаций. В Министерстве временно оккупированных территорий отмечают, что их роль в восстановлении разрушенных домов жителей Донбасса сводится к посредничеству между гуманитарными организациями и получателями средств. "Министерство выступает здесь как посредник для подписания договоров и распределяет приоритеты. К сожалению, очень многие вопросы сейчас решаются за счет дополнительных средств донорских организаций", - пояснили в пресс-службе ведомства.

"Ко мне в дом прилетело в средине декабря, - рассказывает нам житель Красногоровки Роман. - Дыра в крыше хорошая такая получилась приблизительно 2 на 2 метра. Повезло, что снаряд не разорвался, иначе, думаю, от дома вообще ничего бы не осталось, да и от меня тоже. Зима, на улице минус, а у меня дыра в крыше — шикарно. К местным властям никуда не обращался, так как слабо верил, что вообще помогут. Соседи с улицы раньше обращались, когда по ним попадание было, так им рулон полиэтилена выделили, чтобы окна закрыть и все. И чего к ним идти? Зима на улице, мне крышу нужно делать. А я так подумал, что бумажками меня своими они по шею завалят, пока я получу их несчастный кусок шифера. Слышал, что военные помогают что-то подлатать, но это бабушкам одиноким в основном, чего мне к ним обращаться? Я же не бабулька. Поэтому перекрывал своими силами и с помощью соседа. Что было у него и у меня: доски старые, заначка черепицы - все в ход пошло. Нормально получилось, главное - тепло. У нас сейчас все на этом держится – на взаимовыручке. Если бы не помощь друг друга, все бы мы уже сдохли на этой линии разграничения".

Случаи, когда местным жителям все же перепадала помощь от государства для восстановления домов, — единичные. "Были выделены деньги людям, чьи дома пострадали от обстрелов в Мариуполе в микрорайоне Восточный, да и то там остаются вопросы. Также были выделены средства на восстановление домов в Талаковке. Да и то деньги были выделены городскими властями, а не какой-то доброй инициативой. Но это разовые акции", - жалуется Марина Пугачева.

В то же время волонтер отмечает, что весь смысл восстановления региона, охваченного войной, не в том, чтобы точечно оказывать помощь отдельным людям, а комплексно подойти к решению проблемы.

"Деньги не так даже нужно бросать на восстановление домов, люди с этим и сами могут разобраться, им нужна помощь на восстановление, например, тех же фермерских хозяйств. Восстановление Донбасса - это восстановление средств к существованию людей. В Гранитном люди работали на гранитном карьере, были попадания, и он закрылся. После этого все село жило тем, что они занимались фермерством. Там хозяйства были по 300-400 свиней. Один прилет — все это в фарш. Сейчас там получают деньги только бюджетники и пенсионеры. Все. Людям нужно дать не кусочки хвостиков от рыбки, помогите лучше создать удочку - и люди сами себе восстановят окна, крыши и все остальное", - подчеркнула Пугачева.

Мотивы

Сколько будет выделено денег на восстановление Донбасса в этом году, сказать трудно. Цифры озвучиваются разные: международные организации говорят о 3 миллиардах долларов для полного восстановления региона, вице-премьер Геннадий Зубко о 15 миллиардах, а председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский и вовсе о 20 миллиардах. В пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий нам пояснили, что именно для того, чтобы оценить целевое использование средств и определиться с бюджетом на это направление в 2017 году, на восток и отправилась ревизия.

Впрочем, некоторые эксперты уверены, что реальные мотивы проверки могут быть совсем другими, а программу по восстановлению инфраструктуры региона и вовсе могут закрыть. Об этом сказал политолог Руслан Бортник.

"Сейчас речь идет о том, что суммы на восстановление Донбасса будут увеличиваться, возможно, и международная помощь также (в конце декабря Европейский инвестиционный банк выделил 200 миллионов евро, - ред.), поэтому разные группы влияния борются за право контролировать эти средства, поэтому проверка вполне может быть элементом такой борьбы. Наконец, если будут найдены какие-то большие махинации, то сама идея восстановления Донбасса будет дискредитирована. Таким образом, эту программу просто закроют. Поэтому на Донбасс и выехали "тяжеловесы", которые придадут этому процессу веса, ведь нужно обосновать закрытие программы, в том числе и западным партнерам в рамках диалога в Минске. А потом эти деньги можно использовать в другом месте. На самом деле, все может закончиться как проект "Стена": были выделены деньги, потом последовали обвинения в финансовых нарушениях и дальше проект не финансируется по факту, хотя официально и не закрыт", - резюмировал эксперт.