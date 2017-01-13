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Некому "защищать" - в "ЛДНР" в армию насильственно призывают студентов техникумов и вузов
Российское командование на оккупированной части Донбасса проводит насильственную призывную кампанию среди студентов средне-технических и высших учебных заведений, сообщает Главное управление разведки Украины.
В ГУР МОУ отметили: "В связи со значительным некомплектом личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, что связано с массовым дезертирством российских военнослужащих, оккупационным командованием интенсифицирована насильственная призывная кампания среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в т. ч. за счет студентов средне-технических и высших учебных заведений".
Также, сообщается, что в учебных центрах сокращен срок подготовки молодого пополнения по всем военным специальностям. Из-за низкого уровня подготовки, растет количество небоевых потерь.
Фото: fakty.ictv.ua/
Теги: Донбасс, студенты, армия, призыв, ДНР, ЛНР
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