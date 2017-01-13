Под Волновахой почтили память погибших при обстреле автобуса два года назад (ФОТО)

13.01.2017 13:31

Память двенадцати человек, погибших 2 года назад на автодороге "Славянск-Донецк-Мариуполь" во время обстрела из "Града" со стороны боевиков, почтили сегодня под Волновахой, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



Сегодня вторая годовщина трагедии под Волновахой - обстрел автобуса с мирными жителями. Тогда погибли 12 пассажиров автобуса, 18 человек пострадали.



В пятницу возле памятного знака на месте трагедии прошел митинг-реквием. Минутой молчания присутствующие почтили тех, кто погиб в тот день, а также всех тех, кто стал жертвой террора и отдал свою жизнь за независимость Украины в необъявленной войне.



В ходе митинга начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин подчеркнул, что виновные будут наказаны. "Сколько бы ни прошло времени - 5,10, 50 лет - убийцы будут установлены и наказаны. Они обязательно понесут ответственность за содеянное. А убитым, павшим от рук террористов, российских наемников, - вечная память. И мы будем чтить их вечно в наших сердцах", - отметил он.



Всего за три года в Донецкой области зарегистрировано более 2100 террористических актов. В результате террористической агрессии погибло более 2600 мирных граждан, более 6300 были ранены.