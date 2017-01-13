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Под Волновахой почтили память погибших при обстреле автобуса два года назад (ФОТО)

13.01.2017 13:31
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Под Волновахой почтили память погибших при обстреле автобуса два года назад (ФОТО)

Память двенадцати человек, погибших 2 года назад на автодороге "Славянск-Донецк-Мариуполь" во время обстрела из "Града" со стороны боевиков, почтили сегодня под Волновахой, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Сегодня вторая годовщина трагедии под Волновахой - обстрел автобуса с мирными жителями. Тогда погибли 12 пассажиров автобуса, 18 человек пострадали. 

В пятницу возле памятного знака на месте трагедии прошел митинг-реквием. Минутой молчания присутствующие почтили тех, кто погиб в тот день, а также всех тех, кто стал жертвой террора и отдал свою жизнь за независимость Украины в необъявленной войне. 

В ходе митинга начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин подчеркнул, что виновные будут наказаны. "Сколько бы ни прошло времени - 5,10, 50 лет - убийцы будут установлены и наказаны. Они обязательно понесут ответственность за содеянное. А убитым, павшим от рук террористов, российских наемников, - вечная память. И мы будем чтить их вечно в наших сердцах", - отметил он. 

Всего за три года в Донецкой области зарегистрировано более 2100 террористических актов. В результате террористической агрессии погибло более 2600 мирных граждан, более 6300 были ранены. 


Фото: https://dn.npu.gov.ua/

Теги: Донбасс, Волноваха, память, люди, автобус, митинг, гибель, обстрелы
 
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