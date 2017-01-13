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Получено разрешение от СЦКК для восстановления электроснабжения Донецкой фильтровальной станции
13.01.2017 10:59
Энергетики получили разрешение от СЦКК для работы в зоне разграничения, чтобы восстановить электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов, передает "Остров".
"Получено разрешение СЦКК на восстановление линии, энергетики ДТЭК и АКХЗ выехали на восстановление. Надеемся, что ничто не помешает нам и к вечеру ДФС будет с электроэнергией, а Авдеевка с водой", - написал он.
В 19:45 11 января в результате обстрелов была повреждена линия 110 кВ Макеевская-АКХЗ-2, питающая Донецкую фильтровальную станцию и Авдеевский коксохимический завод. В результате этого фильтровальная станция была обесточена полностью, также была снижена надежность энергоснабжения коксохимического завода.
Донецкая фильтровальная станция, географически расположенная в городе Авдеевка Донецкой области, подает воду жителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, а также поселков Красный Партизан, Верхнеторецкое, Васильевка, Крутая Балка, Спартак.
С начала конфликта на Донбассе, с апреля 2014 года, энергетики более 200 раз восстанавливали электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.
"Получено разрешение СЦКК на восстановление линии, энергетики ДТЭК и АКХЗ выехали на восстановление. Надеемся, что ничто не помешает нам и к вечеру ДФС будет с электроэнергией, а Авдеевка с водой", - написал он.
В 19:45 11 января в результате обстрелов была повреждена линия 110 кВ Макеевская-АКХЗ-2, питающая Донецкую фильтровальную станцию и Авдеевский коксохимический завод. В результате этого фильтровальная станция была обесточена полностью, также была снижена надежность энергоснабжения коксохимического завода.
Донецкая фильтровальная станция, географически расположенная в городе Авдеевка Донецкой области, подает воду жителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, а также поселков Красный Партизан, Верхнеторецкое, Васильевка, Крутая Балка, Спартак.
С начала конфликта на Донбассе, с апреля 2014 года, энергетики более 200 раз восстанавливали электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, разрешение, восстановление, Донецкая фильтровальная станция
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