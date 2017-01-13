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"Помощь идет" - правительство планирует привлекать на Донбасс медперсонал из других регионов
На Донбасс планируется на добровольной основе привлекать медицинский персонал из других регионов, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины, передает "Интерфакс".
Согласно сообщению, главная цель проекта "Помощь идет" заключается в том, чтобы в дальнейшем закрепить за каждой больницей Донецкой и Луганской областей, где существует дефицит медперсонала, высококвалифицированных специалистов из медучреждений других крупных городов страны.
Предполагается, что это даст возможность эффективно проводить лечебно-профилактические мероприятия как для оказания необходимой медпомощи жителям региона, так и для профилактики заболеваний.
Практический этап пилотного проекта "Помощь идет" начнется с третьей декады января. Больничная мобильная бригада 6-й Днепровской городской клинической больницы на базе медицинских учреждений, расположенных в Марьинке, Красногоровке, Курахово Марьинского района, Светлодарске и пгт Мироновский Бахмутского района Донецкой области проведет обследование около 150 детей и 200 взрослых с разными видами заболевания. В дальнейшем на основании выводов врачей больные будут направлены на бесплатное лечение в Днепр.
Фото: ua.today/
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, Министерство обороны, привлекательность, медицинский центр
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