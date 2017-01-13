Пророссийские боевики прогнозируют бои на Светлодарской дуге и бояться потерять Дебальцево

13.01.2017 16:33

Ситуация на Светлодарской дуге в районе Калиновки, а в последнее время и на Луганском направлении, обостряется, пишет depo.ua.

Наша армия захватывает новые участки серой зоны на Светлодарской дуге, о чем рассказывают волонтеры и подтверждает спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Волонтер Юрий Мысягин в соцсети отметил: "А Дебальцево все ближе и ближе. Когда пацаны на передке поднимаются на некоторые высоты, то с них уже очень неплохо видно пригород Дебальцево".

Сейчас довольно трудно сказать, какие именно высоты заняла 54 бригада, которая по словам волонтера Мысягина, продвинулась на 1 км вперед. Но волонтер отметил, что позиции находятся в стороне от ОП Кикимора и леса, который удалось еще в декабре отбить у боевиков.

Однако за последние сутки обострилась ситуация на участках от оккупированного Ирмино (ЛНР), Калиново, до Новогригорьевки с обстрелами окраин Дебальцево.

О боях и попаданиях снарядов в дома подтвердили даже в проукраинской группе "Дебальцево online".

"Сегодня ночью было несколько взрывов в черте города. Снаряды упали в район детсада № 4, а также в поселок Новогригорьевка (ул. Восточная, 3). Человеческих жертв нет. Повреждены линии электропередач, почти весь город остался без света", - сказано в группе.

В сводке пресс-центра АТО говорится, что террористы обстреляли из 152-миллиметровой артиллерии – Калиново - Папасную и Новозвановку.

"Вчера основные боевые действия велись в Попаснянском районе с эпицентром в Новозвановке. За сутки там противник провел 16 обстрелов позиций сил АТО. При этом засветло боевики использовали в основном стрелковое оружие. А уже с закатом солнца традиционно перешли на запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы и артиллерию калибра 152 мм, из которой выпустили 15 снарядов.Неспокойно в прошлые сутки было и на Светлодарской дуге и в Троицком, что на стыке Донецкой и Луганской областей", - такую информацию предоставил представитель Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, под Попасной были ранены трое военных.

В пабликах террористов активно раздувают волну, что довольно скоро будут тяжелые бои на Светлодарской дуге.

Если собрать в кучу дозированную информацию, которая поступает с фронта, в частности с Луганского направления, то можно предположить, что ВСУ начали продвижение вблизи Попасной, в районе Троицкого, и будут пытаться проломить линию фронта вдоль трассы Дебальцево-Алчевск, подойдя к городу с севера, и заблокировав сообщение Дебальцево ("ДНР") с Алчевском ("ЛНР"). Вполне возможно, что на данном участке фронта прокладывает путь 54 бригада. Кроме этого, можно предположить, что сообщения о боях в районе Ирмино свидетельствуют о том, что наши силы вполне могут довольно скоро отрезать сообщение оккупированного Первомайска со Стахановым. Из-за нехватки информации ситуацию на данном направлении можно исключительно моделировать и это лишь предположение того, где именно наша армия может пойти вперед.

Судя по истерике в террористических пабликах, у них не хватает сил для того, чтобы остановить возможное продвижение нашей армии. Которое, между прочим, если таки и происходит в эти дни, то никоим образом не противоречит Минским договоренностям, по которым вся указанная территория принадлежит Украине.