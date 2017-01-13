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Россия не собирается уходить из Донбасса
Такое мнение высказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко на брифинге в Краматорске, сообщает "Остров".
"Не собирается она. Когда в Минске поднимается вопрос границы, они становятся красными. А почему мы не можем говорить о восстановлении украино-российской границы – 400 километров? Когда начинается вопрос вывода иностранных войск, а это российские войска – там сегодня наемники ... и военные с перешитыми шевронами тренируют незаконные вооруженные формирования - то же самое начинают эти люди озвучивать, что "их там нет". Выходить не собираются, войска выводить пока не собираются, границу отдавать не собираются. Хотят втюхать это все Украине, чтобы просто узаконить этих персонажей, которые там незаконно представляют "власть", - уверена представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Фото: donbass.ua/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, граница, россияне, боевики
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