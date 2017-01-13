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СБУ викрила на хабарі чиновника Краматорської міськради (ФОТО)

13.01.2017 17:57
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СБУ викрила на хабарі чиновника Краматорської міськради (ФОТО)

Чиновника Краматорської міської ради викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з поліцією. Про повідомляє прес-служба відомства.

Посадовець систематично вимагав гроші з підприємців за право здійснення виїзної торгівлі продуктами харчування. Оперативники спецслужби затримали хабарника біля адміністративної будівлі міськради під час одержання неправомірної вигоди у сумі шість тисяч гривень.

Також правоохоронці задокументували ще два епізоди його протиправної діяльності. Вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу – тримання під вартою. Слідчі дії тривають. 



Фото: https://www.ssu.gov.ua/

Теги: Донбасс, Краматорск, взятка, горсовет, СБУ, чиновник
 
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