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Сегодня боевики вели обстрелы на всех направлениях донбасского фронта, ранение получил украинский военный

13.01.2017 18:43
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Сегодня боевики вели обстрелы на всех направлениях донбасского фронта, ранение получил украинский военный

В зоне проведения антитеррористической операции в пятницу, 13 января, по состоянию на 18.00 зафиксировано 17 обстрелов боевиками позиций Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщили в штабе АТО.

"Оккупанты продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На мариупольском – из минометов обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Гнутово, Павлополь, Новотроицкое и Широкино. По Гнутовому неоднократно стреляли снайперы", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО.

Также отмечается, что на донецком направлении незаконные вооруженные формирования осуществляли обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия н.п. Луганское, Северное, Зайцево и Авдеевка.

На луганском направлении снайпер огонь вел по Крымскому.

"В целом произошло 17 обстрелов. Один наш военный ранен", - сказано в сводке.


Фото: donbass.uа

Теги: Донбасс, война, штаб, боевики, обстрелы
 
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