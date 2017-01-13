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Сегодня боевики вели обстрелы на всех направлениях донбасского фронта, ранение получил украинский военный
В зоне проведения антитеррористической операции в пятницу, 13 января, по состоянию на 18.00 зафиксировано 17 обстрелов боевиками позиций Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщили в штабе АТО.
"Оккупанты продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На мариупольском – из минометов обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Гнутово, Павлополь, Новотроицкое и Широкино. По Гнутовому неоднократно стреляли снайперы", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО.
Также отмечается, что на донецком направлении незаконные вооруженные формирования осуществляли обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия н.п. Луганское, Северное, Зайцево и Авдеевка.
На луганском направлении снайпер огонь вел по Крымскому.
"В целом произошло 17 обстрелов. Один наш военный ранен", - сказано в сводке.
Фото: donbass.uа
Теги: Донбасс, война, штаб, боевики, обстрелы
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