Сегодня вторая годовщина обстрела пассажирского автобуса под Волновахой

13.01.2017 09:28

В память об этом трагическом событии губернатор Донецкой области Павел Жебривский написал на своей странице в facebook:

"Сьогодні другі роковини обстрілу блокпоста Бугас біля Волновахи. Російські "гади" своїми "градами" влучили тоді у пасажирський автобус. Загинуло 12 мирних мешканців, ще 18 осіб було поранено. Увесь світ стрепенувся від жорстокості російських агресорів - Je suis Volnovakha. Це був черговий дуже жорсткий сигнал непутьовим путіністам зупинитися. Не зупинилися. Стріляють далі. Багато і навмання. Але кожен агресор, який убиває мирних людей, приречений на поразку! І на Гаазький трибунал.

Схилімо сьогодні голови у пам’ять загиблих під Волновахою! У пам’ять усіх загиблих від цієї безглуздої, бредової кремлівської авантюри!"

Напомним, 13 января 2015 пророссийские боевики обстреляли пассажирский рейсовый автобус "Донецк — Златоустовка", который остановился на пункте пропуска неподалёку от города Волноваха 13 января2015 года, чтобы пройти паспортный контроль. В результате атаки погибло 12 человек, ещё 18 ранено.

Стороны конфликта на востоке Украины возложили вину за происшествие друг на друга.

Согласно исследованиям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, причиной произошедшего стал ракетный обстрел с северо-северо-восточного направления. В отчёте ОБСЕ имеется фотография с беспилотника, на которой видно воронки. По мнению экспертов Human Rights Watch, изучивших место происшествия, обстрел был произведён из РСЗО "Град" с северо-восточного направления, с территорий, контролируемых боевиками.