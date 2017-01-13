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Сегодня вторая годовщина обстрела пассажирского автобуса под Волновахой
В память об этом трагическом событии губернатор Донецкой области Павел Жебривский написал на своей странице в facebook:
"Сьогодні другі роковини обстрілу блокпоста Бугас біля Волновахи. Російські "гади" своїми "градами" влучили тоді у пасажирський автобус. Загинуло 12 мирних мешканців, ще 18 осіб було поранено. Увесь світ стрепенувся від жорстокості російських агресорів - Je suis Volnovakha. Це був черговий дуже жорсткий сигнал непутьовим путіністам зупинитися. Не зупинилися. Стріляють далі. Багато і навмання. Але кожен агресор, який убиває мирних людей, приречений на поразку! І на Гаазький трибунал.
Схилімо сьогодні голови у пам’ять загиблих під Волновахою! У пам’ять усіх загиблих від цієї безглуздої, бредової кремлівської авантюри!"
Напомним, 13 января 2015 пророссийские боевики обстреляли пассажирский рейсовый автобус "Донецк — Златоустовка", который остановился на пункте пропуска неподалёку от города Волноваха 13 января2015 года, чтобы пройти паспортный контроль. В результате атаки погибло 12 человек, ещё 18 ранено.
Стороны конфликта на востоке Украины возложили вину за происшествие друг на друга.
Согласно исследованиям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, причиной произошедшего стал ракетный обстрел с северо-северо-восточного направления. В отчёте ОБСЕ имеется фотография с беспилотника, на которой видно воронки. По мнению экспертов Human Rights Watch, изучивших место происшествия, обстрел был произведён из РСЗО "Град" с северо-восточного направления, с территорий, контролируемых боевиками.
Фото: www.unian.net/
Теги: Донбасс, Волноваха, расстрел, годовщина, боевики, мирные жители
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- ДНРовцы намерены "организовать" разрушение большого числа объектов в прифронтовой зоне Донбасса - готовятся к проверке из РФ10:01
- Украинская сторона борется за освобождение из застенков "ДНР" донецкого ученого-религиоведа Игоря Козловского09:47
- Сегодня вторая годовщина обстрела пассажирского автобуса под Волновахой09:28
- "Кто не работает, тот не ест" или Что будет с пенсиями и чего ожидать от "справедливой пенсионной реформы"08:29
- Восстановление инфраструктурных и социальных объектов Донбасса находится на низком уровне - Геращенко08:09
- В российском МИДе вынесли свой вердикт "списку Савченко"07:44
- Идея введения вооруженной миссии на Донбассе не имеет необходимой поддержки в ОБСЕ - Курц07:30
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