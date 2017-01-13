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Архив - Донецкая область

Штаб АТО подтвердил передачу тел пропавших без вести украинских военных (ВИДЕО)

13.01.2017 19:36
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Штаб АТО подтвердил передачу тел пропавших без вести украинских военных (ВИДЕО)

Представители гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200" вывезли из оккупированного Донецка тела троих украинских военнослужащих.

Об этом говорится в сообщение, которое было опубликовано на официальной странице штаба АТО в Facebook.

Тела бойцов АТО будут доставлены в город Днепр, где будут переданы следователям Нацполиции и представителям Днепропетровского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Сообщается, что в ближайшее время будет проведено опознание тел и установление обстоятельств гибели украинских военнослужащих. В этих целях будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сепаратистские информационные ресурсы заявляли о подрыве троих украинских военных на мине в районе линии разграничения.


Фото: https://www.facebook.com

Теги: Донбасс, передача, штаб, ДНР, боевики, бойцы
 
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