Штаб АТО подтвердил передачу тел пропавших без вести украинских военных (ВИДЕО)

13.01.2017 19:36

Представители гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200" вывезли из оккупированного Донецка тела троих украинских военнослужащих.

Об этом говорится в сообщение, которое было опубликовано на официальной странице штаба АТО в Facebook.

Тела бойцов АТО будут доставлены в город Днепр, где будут переданы следователям Нацполиции и представителям Днепропетровского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Сообщается, что в ближайшее время будет проведено опознание тел и установление обстоятельств гибели украинских военнослужащих. В этих целях будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сепаратистские информационные ресурсы заявляли о подрыве троих украинских военных на мине в районе линии разграничения.