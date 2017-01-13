Скандал: Оппоблок требует уволить Жебривского с поста губернатора Донецкой ОВГА

Партия "Оппозиционный блок" требует уволить главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского из-за давления на бизнес, сообщает "Интерфакс".

Согласно заявлению партии, которое распространила в пятницу пресс-служба Оппоблока, П.Жебривский как государственный служащий не имеет права вмешиваться в деятельность бизнеса и высказывать угрозы, подобные его заявлению на пресс-конференции в г.Краматорск.

"Вмешательство в процесс формирования местных громад, которое позволяет себе глава Донецкой ВГА, недопустимо", - отмечают в Оппоблоке.

А заявлении отмечается, что местные громады формируются для улучшения жизни людей. Вполне естественным является участие в формировании громад представителей бизнеса, дающих работу значительной части жителей региона. А задача руководства области – способствовать деятельности бизнеса, который решает социально-экономические проблемы региона.

"Вместо этого председатель Донецкой ВГА вмешивается в процесс формирования громад и осуществляет давление на бизнес", - сказано в заявлении.

При этом Оппоблок отмечает, что жизнь людей как и социально-экономическая ситуация в регионе за последние полтора года пребывания П.Жебривского во главе Донецкой ОВГА ухудшилась, "а тарифы на отопление этой осенью оказались самыми высокими в стране".

""Оппозиционный блок" требует увольнения Жебривского как человека, который не способен руководить Донецкой областью. Регион должен возглавить специалист в области управления, уважающий жителей региона и работающий для них", - сказано в заявлении.

Как передает местное издание "Остров", П.Жебривский на пресс-конференции в Краматорске, пообещал проблемы компании ДТЭК из-за вмешательства в создание объединенных громад в регионе.

"Есть один из представителей ДТЭК, которая почему-то решила, что под ДТЭК будет сформирована большая Добропольская громада. Не допущу этого всего… Обращаюсь к господину Тищенко и главному акционеру - если их сотрудница будет вмешиваться в политику, они будут иметь большие проблем", - цитирует издание П.Жебривского.