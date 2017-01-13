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Со взятками и продажей мест в очередях на КПВВ на Донбассе нужно бороться - Геращенко

13.01.2017 13:41
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Со взятками и продажей мест в очередях на КПВВ на Донбассе нужно бороться - Геращенко
Люди, которые предлагают пограничникам взятки или продают места в очередях на КПВВ, должны нести административное наказание. Такое мнение высказала первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко на пресс-конференции в Краматорске вечером 12 января, сообщает ostro.org.

Она отметила, что в четверг побывала на КПВВ "Майорск" вместе с министром по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Вадимом Чернышом и народным депутатом Марией Ионовой. 

"Мы много внимания сегодня (12 января – ред.) уделили вопросу возможных злоупотреблений или коррупции на КПВВ. О чем идет речь? Ходят слухи, а возможно, это не слухи, что можно там купить место за 200 гривен и пройти без очереди или проехать на машине за 200 гривен. В таких историях очень важно останавливать такие вещи, чтобы пограничники и фискалы не брали 200 гривен, но и чтобы им и не предлагали их", – сказала Геращенко. 

По ее мнению, пограничники должны зафиксировать в своей базе того, кто предлагает им деньги, передать данные в полицию, чтобы потом было оформлено соответствующее административное правонарушение. 
"Такие жалобы о попытках дать взятку или продавать эти места, все намерения наших пограничников остановить это, – нет ни одного решения суда о таком административном правонарушении", - заявила первый заместитель главы Верховной Рады. 

Она подчеркнула, что пока не будет таких решений судов и штрафов, остановить такие проявления коррупции на КПВВ будет сложно. 
 

Фото: www.ostro.org/

Теги: Донбасс, наказание, Ирина Геращенко, КПВВ, очереди, взятки
 
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