Со взятками и продажей мест в очередях на КПВВ на Донбассе нужно бороться - Геращенко

Она отметила, что в четверг побывала на КПВВ "Майорск" вместе с министром по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Вадимом Чернышом и народным депутатом Марией Ионовой."Мы много внимания сегодня (12 января – ред.) уделили вопросу возможных злоупотреблений или коррупции на КПВВ. О чем идет речь? Ходят слухи, а возможно, это не слухи, что можно там купить место за 200 гривен и пройти без очереди или проехать на машине за 200 гривен. В таких историях очень важно останавливать такие вещи, чтобы пограничники и фискалы не брали 200 гривен, но и чтобы им и не предлагали их", – сказала Геращенко.По ее мнению, пограничники должны зафиксировать в своей базе того, кто предлагает им деньги, передать данные в полицию, чтобы потом было оформлено соответствующее административное правонарушение."Такие жалобы о попытках дать взятку или продавать эти места, все намерения наших пограничников остановить это, – нет ни одного решения суда о таком административном правонарушении", - заявила первый заместитель главы Верховной Рады.Она подчеркнула, что пока не будет таких решений судов и штрафов, остановить такие проявления коррупции на КПВВ будет сложно.