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Со взятками и продажей мест в очередях на КПВВ на Донбассе нужно бороться - Геращенко
13.01.2017 13:41
Люди, которые предлагают пограничникам взятки или продают места в очередях на КПВВ, должны нести административное наказание. Такое мнение высказала первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко на пресс-конференции в Краматорске вечером 12 января, сообщает ostro.org.
Она отметила, что в четверг побывала на КПВВ "Майорск" вместе с министром по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Вадимом Чернышом и народным депутатом Марией Ионовой.
"Мы много внимания сегодня (12 января – ред.) уделили вопросу возможных злоупотреблений или коррупции на КПВВ. О чем идет речь? Ходят слухи, а возможно, это не слухи, что можно там купить место за 200 гривен и пройти без очереди или проехать на машине за 200 гривен. В таких историях очень важно останавливать такие вещи, чтобы пограничники и фискалы не брали 200 гривен, но и чтобы им и не предлагали их", – сказала Геращенко.
По ее мнению, пограничники должны зафиксировать в своей базе того, кто предлагает им деньги, передать данные в полицию, чтобы потом было оформлено соответствующее административное правонарушение.
"Такие жалобы о попытках дать взятку или продавать эти места, все намерения наших пограничников остановить это, – нет ни одного решения суда о таком административном правонарушении", - заявила первый заместитель главы Верховной Рады.
Она подчеркнула, что пока не будет таких решений судов и штрафов, остановить такие проявления коррупции на КПВВ будет сложно.
Она отметила, что в четверг побывала на КПВВ "Майорск" вместе с министром по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Вадимом Чернышом и народным депутатом Марией Ионовой.
"Мы много внимания сегодня (12 января – ред.) уделили вопросу возможных злоупотреблений или коррупции на КПВВ. О чем идет речь? Ходят слухи, а возможно, это не слухи, что можно там купить место за 200 гривен и пройти без очереди или проехать на машине за 200 гривен. В таких историях очень важно останавливать такие вещи, чтобы пограничники и фискалы не брали 200 гривен, но и чтобы им и не предлагали их", – сказала Геращенко.
По ее мнению, пограничники должны зафиксировать в своей базе того, кто предлагает им деньги, передать данные в полицию, чтобы потом было оформлено соответствующее административное правонарушение.
"Такие жалобы о попытках дать взятку или продавать эти места, все намерения наших пограничников остановить это, – нет ни одного решения суда о таком административном правонарушении", - заявила первый заместитель главы Верховной Рады.
Она подчеркнула, что пока не будет таких решений судов и штрафов, остановить такие проявления коррупции на КПВВ будет сложно.
Фото: www.ostro.org/
Теги: Донбасс, наказание, Ирина Геращенко, КПВВ, очереди, взятки
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