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Студенты-переселенцы с 1 января 2017 года будут получать социальные стипендии
13.01.2017 21:51
Об этом говорится в постановлении Кабмина №1045 от 28 декабря 2016 года.
Отмечается, что социальная стипендия назначается, начиная с даты обращения, на весь период обучения, но не дольше, чем до достижения студентом 23 лет.
Отмечается, что социальная стипендия назначается, начиная с даты обращения, на весь период обучения, но не дольше, чем до достижения студентом 23 лет.
"Право на социальные стипендии имеют студенты (курсанты), которые не получают академических стипендий, не находятся на государственном обеспечении и не находятся в академическом отпуске, из числа: детей, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица (до окончания обучения в таком заведении, но не дольше чем до достижения ими 23 лет), в соответствии со статьей 44 Закона Украины "О высшем образовании"", - говорится в документе.
Размер социальных стипендий будет варьироваться в пределах 750 - 2000 гривен в зависимости от уровня аккредитации учебного заведения, сообщает "Остров".
Фото: www.segodnya.ua/
Теги: Донбасс, студенты, стипендия, переселенцы
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