Студенты-переселенцы с 1 января 2017 года будут получать социальные стипендии

13.01.2017 21:51

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1045 от 28 декабря 2016 года.



Отмечается, что социальная стипендия назначается, начиная с даты обращения, на весь период обучения, но не дольше, чем до достижения студентом 23 лет.