Транспорт "ДНР" переводят на российские стандарты

13.01.2017 17:27

Специалисты так называемого "министерства транспорта ДНР" приступили к разработке плана поэтапного перехода транспортной отрасли оккупированной части Донецкой области на российские стандарты. Об этом сообщили в пресс-службе "ведомства", пишут сепаратистские СМИ.

"В министерстве транспорта ДНР начата работа по переходу на российские стандарты. Специалисты проводят анализ и разработку поэтапного плана перехода со стандартов Украины на стандарты Российской Федерации в транспортной сфере", — отмечается в сообщении.