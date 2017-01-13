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Архив - Донецкая область

Транспорт "ДНР" переводят на российские стандарты

13.01.2017 17:27
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Транспорт "ДНР" переводят на российские стандарты

Специалисты так называемого "министерства транспорта ДНР" приступили к разработке плана поэтапного перехода транспортной отрасли оккупированной части Донецкой области на российские стандарты. Об этом сообщили в пресс-службе "ведомства", пишут сепаратистские СМИ.

"В министерстве транспорта ДНР начата работа по переходу на российские стандарты. Специалисты проводят анализ и разработку поэтапного плана перехода со стандартов Украины на стандарты Российской Федерации в транспортной сфере", — отмечается в сообщении. 


Фото: dnr-news.com/

Теги: Россия, Донбасс, транспорт, стандарт, переход, ДНР
 
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