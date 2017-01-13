Трехсторонняя контактная группа по Донбассу соберется в Минске 16 января

13.01.2017 11:11

Первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится в Минске в понедельник, 16 января, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"16 января в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы", - сказала Д.Олифер агентству в пятницу.