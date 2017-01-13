Украинская сторона борется за освобождение из застенков "ДНР" донецкого ученого-религиоведа Игоря Козловского

Президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Игорь Козловский был задержан "МГБ ДНР" в конце январе 2016 года в оккупированном Донецке. Изначально боевики обвинили И. Козловского в том, что он незаконно хранил оружие, затем – в "шпионаже"."Вопрос освобождения Игоря Козловского поднимается уже год на всех уровнях - и в гуманитарной группе, и на Трехсторонней контактной группе. Его неоднократно ставил лично Леонид Кучма: на Трехсторонней контактной группе, спрашивал вторую сторону, почему пожилой человек удерживается за "шпионаж в пользу Украины"? Он разве не украинец, у него разве не украинский паспорт? Очевидно, что украинская сторона требует освобождения Игоря Козловского. И мы передавали письма от работников образовательной сферы, от ученых, от преподавателей, от студентов…", - сказала она.И. Геращенко заверила, что имя И. Козловского есть в "украинских списках" по обмену лиц, содержащихся в заложниках у "ДНР"."И что интересно, что в украинском списке Игорь Козловский есть, а в другом (списке Савченко – ред.) - его нет. А чего нет? Потому что те, другие люди, говорят, что Игорь Козловский - житель Донецка и поэтому он не должен быть в этих списках. Но боремся за его освобождение", - подчеркнула представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.