Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" "избавились" от украинского языка для сдачи ГИА

13.01.2017 11:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" "избавились" от украинского языка для сдачи ГИА

На оккупированной части Донецкой области украинский язык исключен из списка обязательных предметов программы Государственной итоговой аттестации  2017 года.  Об этом сегодня на пресс-конференции заявила так называемый "министр образования и науки ДНР" Лариса Полякова, сообщают сепаратистские СМИ.

«Украинский язык был убран из списка предметов для сдачи ГИА. По предварительным результатам мониторинга, который мы проводили в течение первого семестра и во время  подготовки нормативной базы для вступительной кампании, в нем не было потребности, не было запроса и вообще желающих сдавать украинский язык», — пояснила Полякова.

При этом Полякова уточнила, что несмотря на это украинский язык остается в школьной программе. В списке обязательных предметов остаются для выпускников 9-х классов русский язык и математика, для 11-х – только русский.


Фото: dan-news.info/

Теги: Донбасс, украинский язык, экзамен, пребиотики, ДНР, переаттестация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх