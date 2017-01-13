В "ДНР" "избавились" от украинского языка для сдачи ГИА

13.01.2017 11:58

На оккупированной части Донецкой области украинский язык исключен из списка обязательных предметов программы Государственной итоговой аттестации 2017 года. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила так называемый "министр образования и науки ДНР" Лариса Полякова, сообщают сепаратистские СМИ.

«Украинский язык был убран из списка предметов для сдачи ГИА. По предварительным результатам мониторинга, который мы проводили в течение первого семестра и во время подготовки нормативной базы для вступительной кампании, в нем не было потребности, не было запроса и вообще желающих сдавать украинский язык», — пояснила Полякова.

При этом Полякова уточнила, что несмотря на это украинский язык остается в школьной программе. В списке обязательных предметов остаются для выпускников 9-х классов русский язык и математика, для 11-х – только русский.