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Архив - Донецкая область

В "ДНР" пытают и убивают владельцев копанок, даже бандиты в шоке

13.01.2017 21:04
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В "ДНР" пытают и убивают владельцев копанок, даже бандиты в шоке

В ОРДЛО участились случаи нападения с пытками и убийствами на владельцев копанок. Об этом пишут жители в соцсетях. На данный момент уже известно о 15 эпизодах.

"Уже 15 эпизодов. Бывшие бандюки в шоке от страха", - пишет один из пользователей, предположительно житель Макеевки.

"У владельцев копанок миллионы налички на руках. Банковская система и безнал то не работают. А боевики-бандосы теперь об этом в курсе", - отмечает другой житель "ДНР".

«Говорят, залетные отряды боевиков аж из Новоазовска по ночам приезжают. Грабят и сваливают назад», — добавил другой участник обсуждения. По словам местных жителей, эти ограбления процветают, поэтому местная «военная комендатура», контролирующая ночные передвижения в коммендантский час, «в доле».

«Вчерашние бандюки, держащие копанки, сегодня даже со своей охраной ничего не могут сделать против вооруженных подразделений боевиков», — добавляют авторы.

(Орфография и стилистика комментариев полностью сохранены).




Фото: donbass.uа

Теги: Донбасс, нападение, копанка, Влад Росс, ДНР
 
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