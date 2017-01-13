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В "ДНР" пытают и убивают владельцев копанок, даже бандиты в шоке
В ОРДЛО участились случаи нападения с пытками и убийствами на владельцев копанок. Об этом пишут жители в соцсетях. На данный момент уже известно о 15 эпизодах.
"Уже 15 эпизодов. Бывшие бандюки в шоке от страха", - пишет один из пользователей, предположительно житель Макеевки.
"У владельцев копанок миллионы налички на руках. Банковская система и безнал то не работают. А боевики-бандосы теперь об этом в курсе", - отмечает другой житель "ДНР".
«Говорят, залетные отряды боевиков аж из Новоазовска по ночам приезжают. Грабят и сваливают назад», — добавил другой участник обсуждения. По словам местных жителей, эти ограбления процветают, поэтому местная «военная комендатура», контролирующая ночные передвижения в коммендантский час, «в доле».
«Вчерашние бандюки, держащие копанки, сегодня даже со своей охраной ничего не могут сделать против вооруженных подразделений боевиков», — добавляют авторы.
(Орфография и стилистика комментариев полностью сохранены).
Фото: donbass.uа
Теги: Донбасс, нападение, копанка, Влад Росс, ДНР
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