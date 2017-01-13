В Донецке боевики перебрасывают технику и живую силу к линии разграничения

13.01.2017 10:44

В Будённовском районе Донецка отмечается активное движение транспорта оккупантов к линии разграничения. Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в facebook.

"В сторону Кольцевой дороги переброшены до 15 тентованных грузовиков с живой силой и боеприпасами, а также ББМ (4 ед. БМП-2)", - говорится в сообщении.