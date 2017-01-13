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Архив - Донецкая область

В Донецке боевики перебрасывают технику и живую силу к линии разграничения

13.01.2017 10:44
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В Донецке боевики перебрасывают технику и живую силу к линии разграничения

В Будённовском районе Донецка отмечается активное движение транспорта оккупантов к линии разграничения. Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в facebook.

"В сторону Кольцевой дороги переброшены до 15 тентованных грузовиков с живой силой и боеприпасами, а также ББМ (4 ед. БМП-2)", - говорится в сообщении.


Фото: www.62.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, боеприпасы, боевики, военная техника
 
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