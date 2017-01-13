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В Донецке и Луганске смогут слушать "Украинское радио"
На оккупированных территориях Донбасса начинается вещание Украинского радио. Его сигнал охватит оккупированные районы Донецка и Луганска на частоте 873 кГц. Это стало возможным, благодаря принятому 12 января решению Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания выдать "Украинскому радио" (Национальной телекомпании Украины) разрешение на временное вещание в городе Часов Яр Донецкой области на частоте 873 кГц с мощностью 50 кВт.
Об этом на странице в Facebook сообщил член Нацсовета Сергей Костинский, передает 112.ua.
"По самым пессимистическим расчетам, сигнал будущего вещателя на средних волнах можно будет принимать на большей части оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. В ближайшее время ожидаем запуска вещания силами Концерна РРТ и НТКУ", - написал Костинский.
Сейчас концерном РРТ проводятся работы по изменению конструкции антенны, которая будет передавать сигнал. Решается вопрос с транслятором. По приблизительным техническим расчетам, вещание будет запущено через три месяца, уточнила пресс-служба Нацсовета.
Также, вещание будет осуществляться на подконтрольные Украине территории – в Константиновке, Краматорске, Димитрове, Артемовске и Лисичанске.
Для жителей подконтрольных и оккупированных территорий будут транслироваться информационные программы "Украинского радио", а также передачи созданные совместно с "Голосом Донбасса", "Радио Свобода". Они будут адаптированы для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, говорится в сообщении.
Отмечается, что решение об организации средневолнового вещания из города Часов Яр на территорию ОРДЛО было одобрено на заседании Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания, которая действует при Министерстве информационной политики.
Фото: https://bdzhola.com/
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, радио, вещество, ДНР, ЛНР
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